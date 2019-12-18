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Суд оставил в силе приговор сбившему женщину экс-сотруднику "Синергии"
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РИА Новости

Суд оставил в силе приговор сбившему женщину экс-сотруднику "Синергии"

17:52 18.12.2019
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© РИА Новости / Виталий БелоусовРешетка перед зданием Московского городского суда
Решетка перед зданием Московского городского суда
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Решетка перед зданием Московского городского суда. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным приговор бывшему сотруднику университета "Синергия" Михаилу Исаханову, сбившего на BMW двух женщин, в том числе беременную - насмерть, сообщил РИА Новости адвокат потерпевших Андрей Мишонов.
Ранее суд назначил ему шесть лет колонии общего режима. Также он должен выплатить по 2,5 миллиона рублей компенсации морального вреда матери и мужу погибшей и 1 миллион рублей - второй пострадавшей.
"Суд оставил приговор в силе", - сказал собеседник агентства.
ДТП произошло в июне 2018 года на улице Верхняя Масловка. Погибли беременная девушка и ее ребенок, еще одна женщина попала в реанимацию. По словам адвоката потерпевших Станислава Мальцева, Исаханов отказался после аварии от медицинского освидетельствования, "вину свою не признал и не оказал помощь пострадавшим".
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17 декабря, 11:09
В ДТП в Приморье погиб следователь СК
Согласно экспертизе, в момент ДТП мужчина серьезно превышал скорость. Его BMW неслась со скоростью не менее 87 и не более 104 километров в час при разрешенных 60.
После ДТП в "Синергии" РИА Новости заявили, что Исаханов "уволен и сотрудником университета больше не является" и выразили соболезнования семье погибшей девушки.
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СинергияРоссияПроисшествия
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