Вышинский вынесет на СПЧ вопрос об угрозах сотрудникам Sputnik Estonia

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский сообщил, что вынесет вопрос об угрозах властей Эстонии сотрудникам Sputnik Estonia на президиум совета по правам человека при президенте РФ.

"Завтра состоится заседание президиума (совета) по правам человека при президенте РФ, я завтра этот вопрос вынесу на президиум. И буду просить у своих коллег какой-то реакции на подобные действия эстонских властей в отношении журналистов", - сообщил Вышинский РИА Новости.

Он также назвал действия властей "репрессиями против журналистов по формальным признакам".

"Абсолютно притянутые основания для действий в отношении журналистов, которые, по сути, граничат с запретом на профессию... Это политический заказ", - считает он.

Ранее МИА "Россия сегодня" сообщило, что сотрудники Sputnik Estonia получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.