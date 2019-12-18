Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Журналисты перед началом пресс-конференции
Медиавойны
2019-12-18T17:51+0300
https://ria.ru/20191218/1562545369.html
Вышинский вынесет на СПЧ вопрос об угрозах сотрудникам Sputnik Estonia
https://cdn25.img.ria.ru/images/156235/42/1562354237_0:222:3072:1950_1036x0_80_0_0_6f0896fd70c16dae275063f2ea7f9d75.jpg
РИА Новости

Вышинский вынесет на СПЧ вопрос об угрозах сотрудникам Sputnik Estonia

17:43 18.12.2019 (обновлено: 17:51 18.12.2019)
195
© РИА Новости / Нина ЗотинаИсполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский сообщил, что вынесет вопрос об угрозах властей Эстонии сотрудникам Sputnik Estonia на президиум совета по правам человека при президенте РФ.
"Завтра состоится заседание президиума (совета) по правам человека при президенте РФ, я завтра этот вопрос вынесу на президиум. И буду просить у своих коллег какой-то реакции на подобные действия эстонских властей в отношении журналистов", - сообщил Вышинский РИА Новости.
Он также назвал действия властей "репрессиями против журналистов по формальным признакам".
Студия международного информационного агентства и радио Sputnik
12 декабря, 13:39Медиавойны
В МИД обвинили Эстонию в открытом преследовании Sputnik
"Абсолютно притянутые основания для действий в отношении журналистов, которые, по сути, граничат с запретом на профессию... Это политический заказ", - считает он.
Ранее МИА "Россия сегодня" сообщило, что сотрудники Sputnik Estonia получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.
В конце октября эстонские филиалы международных банковских групп заморозили переводы заработных средств, налоговые платежи и платежи за аренду офиса Sputnik Estonia. Другие банковские структуры Эстонии, в которые обратилось агентство, также отказались проводить данные операции. Арендодатель офиса Sputnik в Таллине известил руководителя редакции об одностороннем расторжении соглашения. До этого в течение четырех лет денежные переводы не вызывали вопросов у местных банков.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
17 декабря, 15:48Медиавойны
Симоньян прокомментировала призыв к отказу Sputnik и RT в аккредитации
710021
Обсудить 1
МедиавойныSputnikРоссия сегодняЭстонияВ мире
Рекомендуем
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме назвали угрозы журналистам Sputnik Estonia "уходом в отрыв"
Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов
В Совфеде прокомментировали ситуацию со Sputnik Estonia
Флаг России на одном из зданий в Старом городе в Таллине
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами
Студия информационного агентства и радио Sputnik
Шеф-редактор Sputnik Estonia рассказала об угрозах в адрес агентства
Логотип международного информационного агентства и радио Sputnik
В СЖР прокомментировали угрозы в адрес сотрудников Sputnik Estonia
Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье
Глава ПАСЕ назвала конфликт на Украине вызовом для прав человека
Логотип международного информационного агентства и радио Sputnik
Зампостпреда России при ОБСЕ осудил угрозы в адрес Sputnik Estonia
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене
Россия призвала ОБСЕ отреагировать на угрозы в адрес Sputnik Estonia
Здание Капитолия США
Республиканцам не позволили прекратить заседание по импичменту Трампу
Студия информационного агентства и радио Sputnik
Россия поднимет вопрос о свободе слова в Эстонии на зимней сессии ПАСЕ
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинские автомобилисты проводят митинг у дома Зеленского в Киеве
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель выступила против санкций США по "Северному потоку — 2"
Поезд сошел с рельсов
В Румынии два поезда сошли с рельсов
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор навсегда заблокировал LostFilm
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33СМИ: экс-министр образования Ливана может стать премьером
02:24Контактная группа по Донбассу не согласовала обмен и разведение сил
01:43Армия Хафтара продвигается к центру Триполи
01:42Генассамблея призвала США выдавать визы направляющимся в ООН делегатам
01:39В австралийском штате объявили режим ЧС из-за пожаров
01:35В Мексике расследуют связи полицейского руководства с наркомафией
01:35Финский журналист восхитился железными дорогами в России
01:33ЕС порекомендовали выработать "долгосрочную стратегию" сдерживания РФ
01:31Ирина Шейк снялась для японского глянца в образе советской работницы
01:29В сенате США придумали, как еще "наказать" Россию за Крым и Донбасс
01:25ЕП ждет, что Венецианская комиссия оценит закон о СМИ-иноагентах в РФ
01:21На вокзале Симферополя для туристов откроют информационный центр
01:10СМИ: на севере Йемена восемь человек умерли от свиного гриппа
01:03Спецпредставитель ОБСЕ по переговорам в Минске уходит со своего поста
00:58Киев оказался не готов к обмену пленными в Донбассе, заявили в ЛНР
00:56ЕП хочет расширить трактовку условий снятия санкций с России
00:50СМИ: КС Украины отказался восстановить экс-главу суда в должности
00:46Строительство порта под Калининградом завершат не раньше 2021 года
00:41Косачев одобрил принятие ООН резолюции против героизации нацизма
00:37Киев не провел разбирательств по обстрелам в Донбассе, заявили в ДНР
Лента новостейМолния