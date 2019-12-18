Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами

"Хотим напомнить, что МИА "Россия сегодня" не фигурирует ни в каких санкционных списках ЕС. Мы считаем действия эстонских властей вопиющим произволом и планируем обратиться в такие международные организации, как ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО, ЕСПЧ, с требованием дать надлежащую оценку этому беспрецедентному за последние годы случаю нарушения свободы слова и принять меры по обеспечению права наших журналистов на осуществление своей профессиональной деятельности", — говорится в сообщении.
"Буду просить у своих коллег какой-то реакции на подобные действия эстонских властей. <...> Абсолютно притянутые основания для действий в отношении журналистов, которые, по сути, граничат с запретом на профессию. <...> Это политический заказ", — сказал Вышинский.
"В понедельник Бюро данных по отмыванию денег стало рассылать письма всем сотрудникам Sputnik Эстония, в которых они совершенно откровенно говорят о том, что если мы не разорвем трудовые отношения или какие-либо иные отношения сотрудничества с МИА "Россия сегодня", то нам грозит уголовная ответственность. То есть нас собираются, грубо говоря, посадить только за то, что мы все работаем в российском государственном СМИ", — заявила собеседница агентства.