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Медиавойны
2019-12-19T00:59+0300
https://ria.ru/20191218/1562544314.html
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами
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РИА Новости

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами

17:30 18.12.2019 (обновлено: 00:59 19.12.2019)
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© Depositphotos / Lindasky76Флаг России на одном из зданий в Старом городе в Таллине
Флаг России на одном из зданий в Старом городе в Таллине
© Depositphotos / Lindasky76
Флаг России на одном из зданий в Старом городе в Таллине. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Эстония уголовным преследованием, если они до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня", сообщает пресс-служба агентства.
Как уточняется в заявлении, журналисты получили письма от департамента полиции и погранохраны страны "с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел". Свои действия Таллин обосновал санкциями, которые ЕС ввел в марте 2014 года против ряда физических и юридических лиц на фоне событий на Украине.

"Хотим напомнить, что МИА "Россия сегодня" не фигурирует ни в каких санкционных списках ЕС. Мы считаем действия эстонских властей вопиющим произволом и планируем обратиться в такие международные организации, как ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО, ЕСПЧ, с требованием дать надлежащую оценку этому беспрецедентному за последние годы случаю нарушения свободы слова и принять меры по обеспечению права наших журналистов на осуществление своей профессиональной деятельности", — говорится в сообщении.

В агентстве подчеркнули, что в последние месяцы сотрудников Sputnik Эстония неоднократно вызывали в различные силовые структуры страны для "профилактических" бесед, в ходе которых им настоятельно рекомендовали уволиться.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Эстонии Александр Петров
10 декабря, 13:34
Российский посол прокомментировал ситуацию со Sputnik Эстония
Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский сообщил РИА Новости, что поднимет вопрос об угрозах сотрудникам агентства на заседании президиума Совета по правам человека при президенте, которое состоится в четверг.

"Буду просить у своих коллег какой-то реакции на подобные действия эстонских властей. <...> Абсолютно притянутые основания для действий в отношении журналистов, которые, по сути, граничат с запретом на профессию. <...> Это политический заказ", — сказал Вышинский.

Шеф-редактор и руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Таллине Елена Черышева рассказала РИА Новости, что "экономическая блокада" Sputnik Эстония началась еще два месяца назад, но письма с угрозами сотрудники агентства получили в начале этой недели.

"В понедельник Бюро данных по отмыванию денег стало рассылать письма всем сотрудникам Sputnik Эстония, в которых они совершенно откровенно говорят о том, что если мы не разорвем трудовые отношения или какие-либо иные отношения сотрудничества с МИА "Россия сегодня", то нам грозит уголовная ответственность. То есть нас собираются, грубо говоря, посадить только за то, что мы все работаем в российском государственном СМИ", — заявила собеседница агентства.

Черышева подчеркнула, что руководство МИА "Россия сегодня" изучает ситуацию.
Студия международного информационного агентства и радио Sputnik
12 декабря, 13:39Медиавойны
В МИД обвинили Эстонию в открытом преследовании Sputnik

Как Sputnik Эстония выживают из страны

Эстония — единственная из стран Балтии, в которой есть полноценная редакция и офис Sputnik. В коллектив входят 35 человек, 33 из них — граждане Эстонии, работающие по трудовым договорам с МИА "Россия сегодня". Ежемесячные налоговые платежи агентства в бюджет страны составляют почти 30 тысяч евро.
Как рассказала ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, Sputnik нигде не сталкивается с такими проблемами, как в Эстонии: его сотрудников вызывали на допросы в Службу безопасности, а местным банкам запретили сотрудничать с агентством. В конце октября эстонские филиалы международных банковских групп заморозили Sputnik Эстония переводы зарплат, налоговые и арендные платежи. А арендодатель в одностороннем порядке расторг договор на аренду офиса.
Власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ, в том числе ресурсов МИА "Россия сегодня". Как отмечали в российском МИД, эти действия говорят о явных признаках скоординированной линии Вильнюса, Риги и Таллина и наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления об их приверженности принципам демократии и свободы слова.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
17 декабря, 15:48Медиавойны
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Популярные комментарии
Вышвырнуть посла Эстонии из страны в течение 24 часов ) Отменить все соглашения о демаркации границы.
18 декабря, 17:53
C3Craig 3375
92400311
Интересно, а в Прибалтике есть закон об оскорблении власти?))) И не слышал, что кого за участие в мирной демонстрации на пять лет в тюрьму бросили. И что полицаи женщин дубинками по печени дубасили...
18 декабря, 18:43
PwPra wda
58210230
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