Строительство железнодорожной части Крымского моста закончено

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Федеральное дорожное агентство выдало разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части Федеральное дорожное агентство выдало разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста

"Объект был принят комиссией из представителей заказчика проекта, подрядчика, стройконтроля и авторского надзора. Согласно подписанному Росавтодором акту, конструктив выполнен в соответствии с проектной документацией и требованиями нормативных документов", — говорится в пресс-релизе агентства.

Ранее Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору подтвердила "технологическую готовность" объекта.

Таким образом, строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершили.

Перед началом движения поездов сооружение передадут на баланс ФГПУ "Крымская железная дорога", процедура должна завершиться до 24 декабря.

Сейчас специалисты проверяют железнодорожную автоматику моста — это 158 путевых ящиков и 500 километров кабелей связи, ведущих к посту электрической централизации на керченском берегу. Там в режиме реального времени будут следить за графиком движения составов, корректировать их скорость и интервалы.

По сигналу поезд на мосту сможет снизить или увеличить скорость, затормозить.

Также до запуска железнодорожного сообщения предстоит завершить тестирование более двух тысяч энергосберегающих диодных светильников на фарватерном участке.

Первый пассажирский поезд пересечет Керченский пролив по новой железной дороге уже 25 декабря.