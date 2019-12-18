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2019-12-18T19:11+0300
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Строительство железнодорожной части Крымского моста закончено
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РИА Новости

Строительство железнодорожной части Крымского моста закончено

17:40 18.12.2019 (обновлено: 19:11 18.12.2019)
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© Фото : инфоцентр "Крымский мост"Крымский мост
Крымский мост
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Федеральное дорожное агентство выдало разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста.
"Объект был принят комиссией из представителей заказчика проекта, подрядчика, стройконтроля и авторского надзора. Согласно подписанному Росавтодором акту, конструктив выполнен в соответствии с проектной документацией и требованиями нормативных документов", — говорится в пресс-релизе агентства.
Ранее Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору подтвердила "технологическую готовность" объекта.
Таким образом, строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершили.
Крымский мост
Вчера, 13:06
Песков назвал открытие Крымского моста одним из главных событий года
Перед началом движения поездов сооружение передадут на баланс ФГПУ "Крымская железная дорога", процедура должна завершиться до 24 декабря.
Сейчас специалисты проверяют железнодорожную автоматику моста — это 158 путевых ящиков и 500 километров кабелей связи, ведущих к посту электрической централизации на керченском берегу. Там в режиме реального времени будут следить за графиком движения составов, корректировать их скорость и интервалы.
Рисунок рабочего-мостостроителя с котом на руках на опоре Крымского моста
5 декабря, 12:04Туризм
На опоре Крымского моста появился рисунок строителя с котом на руках
По сигналу поезд на мосту сможет снизить или увеличить скорость, затормозить.
Также до запуска железнодорожного сообщения предстоит завершить тестирование более двух тысяч энергосберегающих диодных светильников на фарватерном участке.
Первый пассажирский поезд пересечет Керченский пролив по новой железной дороге уже 25 декабря.

Подробнее о новостях Крыма - на crimea.ria.ru>>

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Крымский мостРосавтодорКраснодарский крайРоссияОбщество
Популярные комментарии
.........вижу : ... Жириновский едет, Соловьев бежит, кто там еще ? ... Маргарита из RT, Киселев и Коктебеля и Брилев из Англии, гражданин. Ну а за ними Вся ГосДума, потом Сенат... и погоняет их всех ВВП
18 декабря, 19:09
vvopoklas
95700166
Ждем в крыму богатого туриста)
18 декабря, 18:17
ПСПетр Симонов
571140027
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