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В Киргизии заявили о стабилизации ситуации на границе с Таджикистаном
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РИА Новости

В Киргизии заявили о стабилизации ситуации на границе с Таджикистаном

17:03 18.12.2019
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© Стоп-кадр видео, опубликованного на странице "eto_tajikistan" в InstagramСтоп-кадр видео конфликта в селе в районе кыргызско-таджикской границы
Стоп-кадр видео конфликта в селе в районе кыргызско-таджикской границы
© Стоп-кадр видео, опубликованного на странице "eto_tajikistan" в Instagram
БИШКЕК, 18 дек — РИА Новости. Ситуация в зоне конфликта на киргизско-таджикской границе стабилизировалась, заявили РИА Новости в государственной пограничной службе (ГПС) Киргизии.
Ранее в среду погранслужба Киргизии сообщила, что на границе с Таджикистаном произошел конфликт с участием 200 человек, жители приграничных районов двух стран забросали друг друга камнями. После недолгого затишья конфликт возобновился. Сообщалось о шести пострадавших с киргизской стороны, у двоих из них огнестрельные ранения. Таджикские власти заявляют о пяти пострадавших в ходе конфликта.
"Обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы в настоящий момент характеризуется как относительно стабильная", - заявили в пресс-службе киргизской погранслужбы.
По данным ведомства, с целью обеспечения общественного правопорядка сотрудники правоохранительных органов двух стран патрулируют приграничные территории. Пограничные подразделения Киргизии, дислоцированные в Баткенской области, несут службу в усиленном режиме.
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Последний серьезный инцидент с применением оружия на границе произошел в середине сентября из-за строительных работ на неописанном участке. Погиб киргизский пограничник, более десяти человек с обеих сторон получили ранения. Госпогранслужба Киргизии утверждает, что таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв киргизский пограничный пост "Максат", а затем временный погранпост "Сай" в Лейлекском районе Баткенской области. В Таджикистане, в свою очередь, обвинили киргизскую сторону в провокационных действиях и том, что она якобы открыла огонь в направлении невооруженных граждан кишлака Бахор, "в результате чего несколько граждан Таджикистана получили огнестрельные ранения".
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Пограничная служба КыргызстанаТаджикистанКиргизияПроисшествияВ мире
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