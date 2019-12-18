В Киргизии заявили о стабилизации ситуации на границе с Таджикистаном

БИШКЕК, 18 дек — РИА Новости. Ситуация в зоне конфликта на киргизско-таджикской границе стабилизировалась, заявили РИА Новости в государственной пограничной службе (ГПС) Киргизии.
Ранее в среду погранслужба Киргизии сообщила, что на границе с Таджикистаном произошел конфликт с участием 200 человек, жители приграничных районов двух стран забросали друг друга камнями. После недолгого затишья конфликт возобновился. Сообщалось о шести пострадавших с киргизской стороны, у двоих из них огнестрельные ранения. Таджикские власти заявляют о пяти пострадавших в ходе конфликта.
"Обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы в настоящий момент характеризуется как относительно стабильная", - заявили в пресс-службе киргизской погранслужбы.
По данным ведомства, с целью обеспечения общественного правопорядка сотрудники правоохранительных органов двух стран патрулируют приграничные территории. Пограничные подразделения Киргизии, дислоцированные в Баткенской области, несут службу в усиленном режиме.
Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.
Последний серьезный инцидент с применением оружия на границе произошел в середине сентября из-за строительных работ на неописанном участке. Погиб киргизский пограничник, более десяти человек с обеих сторон получили ранения. Госпогранслужба Киргизии утверждает, что таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв киргизский пограничный пост "Максат", а затем временный погранпост "Сай" в Лейлекском районе Баткенской области. В Таджикистане, в свою очередь, обвинили киргизскую сторону в провокационных действиях и том, что она якобы открыла огонь в направлении невооруженных граждан кишлака Бахор, "в результате чего несколько граждан Таджикистана получили огнестрельные ранения".