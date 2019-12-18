Москвичи смогут выбирать необычные площадки для регистрации брака

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Москвичи в Москвичи в ЗАГСах смогут посетить мобильную выставку, посвященную новым, необычным площадкам для регистрации брака, и выбрать понравившуюся для своей церемонии, сообщила начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова.

Двадцать новых локаций для заключения брака были открыты в Москве в мае этого года. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин , "поклонники классики смогут зарегистрировать брак в исторических особняках с величественными колоннами и украшенными лепниной потолками – особняке Спиридонова в Малом Гнездниковском переулке или особняке на Волхонке", а тем, кому "ближе современная архитектура", предлагается провести церемонию на Останкинской телебашне, в башнях "Меркурий" и "Федерация". Также среди площадок - храм Христа Спасителя, стадионы "Спартак-Арена" и "Лужники", "Планетарий" и "Москвариум". Регистрацию брака на новых площадках проводят сотрудники столичных отделов ЗАГС, стоимость регистрации стандартная (350 рублей). На новых площадках уже прошло более 6 тысяч торжественных церемоний.

"Посетители ЗАГСов смогут увидеть мобильную выставку, посвященную новым площадкам, которая в течение года будет переезжать из одного отдела в другой", — сказала Ефремова.

Выставки пройдут в течение 2020 года.

"На экспозиции пары смогут увидеть интерьеры площадок, узнать особенности регистрации и выбрать понравившуюся локацию. Сейчас в Москве открыто 30 необычных мест для регистраций брака. Подача заявлений на новые площадки в 2020 году уже открыта на Едином портале госуслуг и в отделах ЗАГС, закреплённых за площадками", — отметила Ефремова.