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Москвичи смогут выбирать необычные площадки для регистрации брака
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РИА Новости

Москвичи смогут выбирать необычные площадки для регистрации брака

16:36 18.12.2019 (обновлено: 16:37 18.12.2019)
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© Fotolia / TobilanderОбручальные кольца
Обручальные кольца
© Fotolia / Tobilander
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Москвичи в ЗАГСах смогут посетить мобильную выставку, посвященную новым, необычным площадкам для регистрации брака, и выбрать понравившуюся для своей церемонии, сообщила начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова.
Двадцать новых локаций для заключения брака были открыты в Москве в мае этого года. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, "поклонники классики смогут зарегистрировать брак в исторических особняках с величественными колоннами и украшенными лепниной потолками – особняке Спиридонова в Малом Гнездниковском переулке или особняке на Волхонке", а тем, кому "ближе современная архитектура", предлагается провести церемонию на Останкинской телебашне, в башнях "Меркурий" и "Федерация". Также среди площадок - храм Христа Спасителя, стадионы "Спартак-Арена" и "Лужники", "Планетарий" и "Москвариум". Регистрацию брака на новых площадках проводят сотрудники столичных отделов ЗАГС, стоимость регистрации стандартная (350 рублей). На новых площадках уже прошло более 6 тысяч торжественных церемоний.
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"Посетители ЗАГСов смогут увидеть мобильную выставку, посвященную новым площадкам, которая в течение года будет переезжать из одного отдела в другой", — сказала Ефремова.
Выставки пройдут в течение 2020 года.
"На экспозиции пары смогут увидеть интерьеры площадок, узнать особенности регистрации и выбрать понравившуюся локацию. Сейчас в Москве открыто 30 необычных мест для регистраций брака. Подача заявлений на новые площадки в 2020 году уже открыта на Едином портале госуслуг и в отделах ЗАГС, закреплённых за площадками", — отметила Ефремова.
День работника ЗАГСа отмечается 18 декабря. В 1917 году в этот день был принят декрет "О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния". Этот день принято считать днем создания органов ЗАГС.
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