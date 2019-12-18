В Амурской области отменили режим ЧС, введенный в июле из-за паводка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 дек - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации регионального значения, введенный в Режим чрезвычайной ситуации регионального значения, введенный в Амурской области 25 июля из-за паводка, отменен, сообщает правительство региона.

"В Приамурье отменяют региональный режим ЧС. Работа с документами пострадавших граждан продолжается", - говорится в сообщении.

Из-за паводка в Приамурье подтопленными оказались 135 населенных пунктов, пострадали более 16,7 тысячи человек. Вопросы, связанные с ликвидацией последствий паводка, обсудили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в правительстве области. Министр социальной защиты населения Наталья Киселева рассказала о ситуации, связанной с обеспечением пострадавших жильем. В минсоцзащиты Приамурья поступили заявления и документы от 692 пострадавших жителей области. По 620 заявлениям приняты решения (168 о предоставлении выплаты на приобретение жилья и 317 о предоставлении выплаты на капитальный ремонт), 72 заявления находятся в работе.

"По состоянию на сегодня перечислены средства на спецсчета 312 граждан на сумму 313 миллионов рублей. Ожидаем получить дополнительные пакеты документов – 39 на приобретение жилья и около 60 на капремонт", - приводятся в сообщении слова Киселевой. Также получен приказ об утверждении стоимости квадратного метра жилья в муниципалитетах. Для Мазановского района это более 37 тысяч рублей, а для Селемджинского района – порядка 36 тысяч за квадратный метр. В муниципалитетах оценивают жилье, которое могут приобрести пострадавшие от паводка, на предмет пригодности, также дома не должны находиться в зоне подтопления. В пунктах длительного пребывания на сегодня находится 21 человек.