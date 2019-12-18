Россия готова к возможной агрессии со стороны НАТО, заявили в Совфеде

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия полностью готова к возможному крупномасштабному военному конфликту, который может развязать НАТО, для этого российским военным руководством уже предприняты необходимые меры, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту.
"Обороноспособность России находится на высочайшем уровне, российским военным руководством уже предприняты все необходимые меры для действий в случае подобного негативного сценария", - заявил Клинцевич.
Он отметил, что "коллективным Западом" в лице НАТО в настоящее время осваивается театр военных действий, в том числе в бывших прибалтийских республиках СССР и бывших странах Варшавского договора.
"Безусловно, это вызывает у нас глубокую озабоченность, особенно на фоне выхода США из Договора по РСМД", - сказал сенатор.
Клинцевич подчеркнул, что Россия "не готовит никаких вторжений, в чем ее регулярно обвиняют на Западе". "Однако нас все равно все время объявляют агрессорами, используя это как повод для наращивания мощи и действий НАТО", - заявил он.