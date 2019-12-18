Россия готова к возможной агрессии со стороны НАТО, заявили в Совфеде

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Архивное фото

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия полностью готова к возможному крупномасштабному военному конфликту, который может развязать Россия полностью готова к возможному крупномасштабному военному конфликту, который может развязать НАТО , для этого российским военным руководством уже предприняты необходимые меры, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич

Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту.

"Обороноспособность России находится на высочайшем уровне, российским военным руководством уже предприняты все необходимые меры для действий в случае подобного негативного сценария", - заявил Клинцевич.

Он отметил, что "коллективным Западом" в лице НАТО в настоящее время осваивается театр военных действий, в том числе в бывших прибалтийских республиках СССР и бывших странах Варшавского договора.