МИД призвал россиян к осторожности в связи с беспорядками в Индии

"Хотела бы привлечь внимание наших соотечественников, туристов, которые выезжают в Индию. Дело в том, что в последнее время в индийских штатах ... отмечаются беспорядки и демонстрации против поправок к закону о гражданстве", - сказала Захарова на брифинге.
Она отметила, что беспорядки привели к жертвам, есть и пострадавшие среди мирного населения, также речь идет о сбоях в работе наземного, воздушного транспорта, нарушении связи, работы интернета и так далее.
"Российским гражданами, которые находятся в Индии или планируют в ближайшее время выехать в эту страну, необходимо соблюдать бдительность и осторожность, избегать массовых скоплений людей, воздержаться от посещения охваченных протестами районов. Мы рекомендуем следить за информацией на данную тему, которая размещается на медиаресурсах МИД РФ и приложении "Зарубежный помощник", - добавила официальный представитель МИД РФ.