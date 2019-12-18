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МИД призвал россиян к осторожности в связи с беспорядками в Индии
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РИА Новости

МИД призвал россиян к осторожности в связи с беспорядками в Индии

16:21 18.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. МИД РФ призывает россиян, находящихся в Индии или планирующих выехать туда, проявлять осторожность и избегать мест массовых скоплений людей в связи с беспорядками, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Хотела бы привлечь внимание наших соотечественников, туристов, которые выезжают в Индию. Дело в том, что в последнее время в индийских штатах ... отмечаются беспорядки и демонстрации против поправок к закону о гражданстве", - сказала Захарова на брифинге.
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Она отметила, что беспорядки привели к жертвам, есть и пострадавшие среди мирного населения, также речь идет о сбоях в работе наземного, воздушного транспорта, нарушении связи, работы интернета и так далее.
"Российским гражданами, которые находятся в Индии или планируют в ближайшее время выехать в эту страну, необходимо соблюдать бдительность и осторожность, избегать массовых скоплений людей, воздержаться от посещения охваченных протестами районов. Мы рекомендуем следить за информацией на данную тему, которая размещается на медиаресурсах МИД РФ и приложении "Зарубежный помощник", - добавила официальный представитель МИД РФ.
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Мария ЗахароваМИД РФИндияВ мире
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