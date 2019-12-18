МИД призвал россиян к осторожности в связи с беспорядками в Индии

"Хотела бы привлечь внимание наших соотечественников, туристов, которые выезжают в Индию. Дело в том, что в последнее время в индийских штатах ... отмечаются беспорядки и демонстрации против поправок к закону о гражданстве", - сказала Захарова на брифинге.