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Сенаторы предложили принять долгосрочную стратегию народосбережения
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РИА Новости

Сенаторы предложили принять долгосрочную стратегию народосбережения

16:06 18.12.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В Совфеде отмечают, что, несмотря на принимаемые государством серьезные меры по социальной и финансовой поддержке многодетных семей, в 26 субъектах РФ смертность превышает рождаемость в полтора-два раза, нужна долгосрочная, рассчитанная на десятилетия стратегия народосбережения.
В проекте рекомендаций парламентских слушаний по нацпроекту "Демография" отмечается, что за время реализации программы маткапитала сертификаты получили 9,5 миллиона семей и более 7,3 миллиона уже использовали средства. Выплату, предоставляемую при рождении третьего и последующих детей, на первое ноября имеют уже 830 тысяч детей.
"Тем не менее, анализ ситуации по субъектам РФ федеральным округам в целом показывает, что принятых мер явно недостаточно", - полагают законодатели.
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Продолжается сокращение численности населения, снижение рождаемости в большинстве субъектов РФ, отмечают в СФ.
"По итогам прошлого года только в 21 регионе отмечался естественный прирост, в остальных фиксируется убыль населения. Впервые за десять лет в 2018 году население России сократилось на 86,7 тысячи человек по сравнению с 2017 годом", - говорится в документе.
В 26 субъектах РФ "смертность превышает рождаемость в полтора-два раза", - подчеркивается в рекомендациях.
По мнению сенаторов, существуют объективные причины этой ситуации. Так, снижение рождаемости обусловлено уменьшением численности женщин репродуктивного возраста из-за демографической ямы 90-х годов. В результате количество потенциальных матерей в стране в ближайшие десять лет уменьшится на треть.
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"Кроме того, в ряде субъектов РФ сокращается объем действующих мер поддержки семей, имеющих детей, в рамках исполнения обязательств по оптимизации бюджетных расходов", - говорится в рекомендациях.
В связи с этим особое внимание, по мнению законодателей, должно быть уделено поддержке семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, как на федеральном, так и региональном уровнях.
Необходимо усиливать финансовую поддержку многодетных семей, повышать их социальную защищенность, подчеркивают сенаторы. В Совфеде отмечают, что поддержка многодетных семей - это не только решение проблемы бедности, но и решение проблем демографии.
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"В связи с этим представляется необходимым принятие долгосрочной, рассчитанной на десятилетия стратегии народосбережения", - подчеркивают парламентарии.
В документе также отмечается, что Советом Федерации подготовлен законопроект "Об основных гарантиях прав многодетных семей в РФ", который сейчас проходит этап согласования.
Законодатели просят правительство РФ оказать содействие в доработке этого законопроекта.
Кроме того, кабмину предлагается рассмотреть вопрос о разработке комплекса мер, направленных на стимулирование рождаемости в целях достижения естественного прироста населения, предусмотрев его реализацию в качестве пилотного проекта в ряде субъектов РФ, входящих в состав Центрального федерального округа, с дальнейшим распространением положительной практики на остальные регионы.
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