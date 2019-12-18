Сенаторы предложили принять долгосрочную стратегию народосбережения

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В Совфеде отмечают, что, несмотря на принимаемые государством серьезные меры по социальной и финансовой поддержке многодетных семей, в 26 субъектах РФ смертность превышает рождаемость в полтора-два раза, нужна долгосрочная, рассчитанная на десятилетия стратегия народосбережения.

В проекте рекомендаций парламентских слушаний по нацпроекту "Демография" отмечается, что за время реализации программы маткапитала сертификаты получили 9,5 миллиона семей и более 7,3 миллиона уже использовали средства. Выплату, предоставляемую при рождении третьего и последующих детей, на первое ноября имеют уже 830 тысяч детей.

"Тем не менее, анализ ситуации по субъектам РФ федеральным округам в целом показывает, что принятых мер явно недостаточно", - полагают законодатели.

Продолжается сокращение численности населения, снижение рождаемости в большинстве субъектов РФ, отмечают в СФ.

"По итогам прошлого года только в 21 регионе отмечался естественный прирост, в остальных фиксируется убыль населения. Впервые за десять лет в 2018 году население России сократилось на 86,7 тысячи человек по сравнению с 2017 годом", - говорится в документе.

В 26 субъектах РФ "смертность превышает рождаемость в полтора-два раза", - подчеркивается в рекомендациях.

По мнению сенаторов, существуют объективные причины этой ситуации. Так, снижение рождаемости обусловлено уменьшением численности женщин репродуктивного возраста из-за демографической ямы 90-х годов. В результате количество потенциальных матерей в стране в ближайшие десять лет уменьшится на треть.

"Кроме того, в ряде субъектов РФ сокращается объем действующих мер поддержки семей, имеющих детей, в рамках исполнения обязательств по оптимизации бюджетных расходов", - говорится в рекомендациях.

В связи с этим особое внимание, по мнению законодателей, должно быть уделено поддержке семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, как на федеральном, так и региональном уровнях.

Необходимо усиливать финансовую поддержку многодетных семей, повышать их социальную защищенность, подчеркивают сенаторы. В Совфеде отмечают, что поддержка многодетных семей - это не только решение проблемы бедности, но и решение проблем демографии.

"В связи с этим представляется необходимым принятие долгосрочной, рассчитанной на десятилетия стратегии народосбережения", - подчеркивают парламентарии.

В документе также отмечается, что Советом Федерации подготовлен законопроект "Об основных гарантиях прав многодетных семей в РФ", который сейчас проходит этап согласования.

Законодатели просят правительство РФ оказать содействие в доработке этого законопроекта.