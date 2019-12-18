МИД призвал ОБСЕ "помочь" Зеленскому с допуском российских журналистов

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Москва призывает ОБСЕ "помочь" президенту Украины Владимиру Зеленскому выполнить его обещание по допуску российских журналистов на Украину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Президент Украины на пресс-конференции по итогам саммита в "нормандском формате", отвечая на вопрос РИА Новости, пригласил российских журналистов приехать на Украину. По мнению украинского лидера, журналистам нужно "ощущать и понимать", что происходит в стране. Однако после этого нескольким российским журналистам было отказано во въезде на Украину.
"Мы понимаем, что выполнить свои слова президенту Украины непросто, учитывая ситуацию в стране, поэтому мы призываем помочь в этом господину Зеленскому профильные международные структуры и неправительственные организации, прежде всего, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, также и других, ряд профильных международных структур", - сказала Захарова на брифинге.
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