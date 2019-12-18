МИД призвал ОБСЕ "помочь" Зеленскому с допуском российских журналистов

Президент Украины на пресс-конференции по итогам саммита в "нормандском формате", отвечая на вопрос РИА Новости, пригласил российских журналистов приехать на Украину. По мнению украинского лидера, журналистам нужно "ощущать и понимать", что происходит в стране. Однако после этого нескольким российским журналистам было отказано во въезде на Украину.