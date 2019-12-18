Миронов предложил потратить оставшиеся в бюджете деньги на премии

"А может, нам поступить по справедливости, и с учетом огромного социального расслоения, с учетом реального нищенского положения десятков миллионов наших граждан выплатить людям из этого триллиона 13 зарплату, 13 пенсию, 13 стипендию", - заявил депутат на финальном заседании осенней сессии Госдумы.

"Шестьсот миллиардов добавили, а триллион не израсходовали. Так действительно эти деньги нужны были, или это были придумки для того, чтобы залезть в карманы людей? И если уж не сумели правильно посчитать, не сумели правильно распорядиться бюджетными средствами, давайте передадим их гражданам. Чтобы люди все-таки увидели, что государство заботится о них. К тому же ничто так не стимулирует экономику, как рост платежеспособного спроса", - считает лидер СР.