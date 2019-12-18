Миронов предложил потратить оставшиеся в бюджете деньги на премии

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил выплатить россиянам деньги, которые правительство не смогло за год освоить в соответствии с бюджетом.
Миронов сослался на данные Счетной палаты, согласно которым неисполнение расходов бюджета в 2019 году ожидается в сумме 1 триллиона рублей.
"А может, нам поступить по справедливости, и с учетом огромного социального расслоения, с учетом реального нищенского положения десятков миллионов наших граждан выплатить людям из этого триллиона 13 зарплату, 13 пенсию, 13 стипендию", - заявил депутат на финальном заседании осенней сессии Госдумы.
Он напомнил, что при обсуждении в Госдуме вопроса о повышении НДС правительство говорило о необходимости увеличить бюджет на 600 миллиардов рублей.
"Шестьсот миллиардов добавили, а триллион не израсходовали. Так действительно эти деньги нужны были, или это были придумки для того, чтобы залезть в карманы людей? И если уж не сумели правильно посчитать, не сумели правильно распорядиться бюджетными средствами, давайте передадим их гражданам. Чтобы люди все-таки увидели, что государство заботится о них. К тому же ничто так не стимулирует экономику, как рост платежеспособного спроса", - считает лидер СР.
По мнению руководителя фракции, можно предусмотреть, чтобы эти деньги тратились на приобретение только отечественных товаров.
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