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Миронов предложил потратить оставшиеся в бюджете деньги на премии
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РИА Новости

Миронов предложил потратить оставшиеся в бюджете деньги на премии

15:51 18.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Госдуме РФ Сергей Миронов
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Госдуме РФ Сергей Миронов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Руководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Госдуме РФ Сергей Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил выплатить россиянам деньги, которые правительство не смогло за год освоить в соответствии с бюджетом.
Миронов сослался на данные Счетной палаты, согласно которым неисполнение расходов бюджета в 2019 году ожидается в сумме 1 триллиона рублей.
"А может, нам поступить по справедливости, и с учетом огромного социального расслоения, с учетом реального нищенского положения десятков миллионов наших граждан выплатить людям из этого триллиона 13 зарплату, 13 пенсию, 13 стипендию", - заявил депутат на финальном заседании осенней сессии Госдумы.
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Он напомнил, что при обсуждении в Госдуме вопроса о повышении НДС правительство говорило о необходимости увеличить бюджет на 600 миллиардов рублей.
"Шестьсот миллиардов добавили, а триллион не израсходовали. Так действительно эти деньги нужны были, или это были придумки для того, чтобы залезть в карманы людей? И если уж не сумели правильно посчитать, не сумели правильно распорядиться бюджетными средствами, давайте передадим их гражданам. Чтобы люди все-таки увидели, что государство заботится о них. К тому же ничто так не стимулирует экономику, как рост платежеспособного спроса", - считает лидер СР.
По мнению руководителя фракции, можно предусмотреть, чтобы эти деньги тратились на приобретение только отечественных товаров.
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Сергей МироновСправедливая РоссияГосдума РФМоскваЭкономика
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ЕР на это не пойдёт , поделят меж собой ..
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Ельцин Центр
1320402
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