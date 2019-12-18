В Ленобласти приводят в порядок все памятники

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек – РИА Новости. В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, власти В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, власти Ленинградской области стремятся привести в порядок все расположенные в регионе достопримечательности, которые связаны с этой памятной датой, сообщил председатель регионального комитета по культуре Владимир Цой.

Сохраним память

По словам Цоя, на 2019 год пришелся бум возрождения памятников культурного и исторического наследия. Особое внимание в канун 75-летия Победы уделяется военным мемориалам и уникальным памятникам деревянного зодчества.

"Мы ежегодно проводим проверку состояния памятников и проводим реставрационные работы. Только в 2017-2018 годах мы разработали проектную документацию на 44 объекта, которые находятся в Ленинградской области", - сказал Цой.

Так, в ближайшие дни завершатся реставрационные работы объекта культурного наследия федерального значения "Памятник Гостилицкий" на Ораниенбаумском пятачке. В этих местах в годы Великой Отечественной войны началась операция "Январский гром" ("Нева-2"), советским войскам удалось сохранить контроль над частью акватории Финского залива, прилегающей к Ленинграду, создать напряжённость в тылу немецких войск и сохранить историческое наследие Ораниенбаума. Региональные власти выделили более 33,5 миллиона рублей на сохранение стеллы.

"Было много замечаний от ветеранов и местных жителей о состоянии памятника, поэтому губернатор Ленобласти принял решение, чтобы объект был одним и первых приведен в порядок. Сейчас как раз процесс идет", - заявил собеседник агентства.

Кроме того, в этом году были начаты реставрационные работы на 12 братских могилах в разных районах Ленобласти. Реставраторы приступили к ремонту плит на братском захоронении советских войск, погибших в 1941-44 годах в деревне Лунец и на братской могиле в деревне Стаи Лужского района. Такие же работы параллельно идут в Кингисеппском, Сланцевском, Тосненском, Сланцевском и других районах области. Для этих целей из бюджета региона власти выделили 21,54 миллиона рублей.

"Хочу заострить внимание на том, что мы можем тратить бюджетные средства на ремонт тех памятников, что находятся в юридической собственности области. Поэтому и возникают ситуации, когда памятники бесхозные и ими никто не хочет заниматься, брать на баланс. Мы постоянно пишем нашим коллегам муниципалам и напоминаем им об этом", - сказал Цой.

Деревянное зодчество

Еще одним важным направлением, которым активно занимались региональные власти в уходящем году, стало сохранение памятников деревянного зодчества. По словам Цоя, дерево - очень капризный материал и, даже если памятники находятся под постоянным наблюдением специалистов и используются людьми, то они быстро разрушаются из-за погодных условий.

В настоящий момент реставраторы работают над четырьмя памятниками деревянного зодчества, расположенными на северо-востоке Ленинградской области. Работы на одном из них – пятиглавом храме Дмитрия Солунского, построенном в конце XVIII века, в деревне Щелейки Подпорожского района - завершены. Работы еще на одном памятнике в этом же районе - церкви Рождества Пресвятой Богородицы конца XVII века в деревне Гимрека - будут завершены в 2021 году, а работы в Никольской церкви XVII века в деревне Согиницы продлятся несколько лет.