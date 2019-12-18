Внук Джека Николсона рассказал о самочувствии голливудского актера

Американский актер Джек Николсон на XXIII Московском международном кинофестивале в Москве

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Дюк Николсон, внук голливудского актера Джека Николсона Дюк Николсон, внук голливудского актера Джека Николсона рассказал о самочувствии знаменитого деда в своем первом интервью для The Hollywood Reporter.

"У него все отлично, на все 100%", — заявил актер.

В 2017 году трехкратный обладатель премии "Оскар" ушел на "пенсию" после 60-летней карьеры в кино.

Последний раз Джека Николсона видели на публике в январе этого года, когда он приехал посмотреть игру баскетбольной команды L.A. Lakers вместе с младшим сыном Рэем.

После этого он перестал где-либо появляться, чем вызвал беспокойство у поклонников — все-таки актеру 82 года.

Дюк (20 лет) — сын дизайнера Дженнифер Николсон, которая родилась в единственном официальном браке Джека Николсона с Сандрой Найт, тоже хочет стать актером.