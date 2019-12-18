В Марий Эл три рыбака на квадроцикле провалились под лед

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 дек — РИА Новости. Сотрудники Марийской аварийно-спасательной службы спасли трех рыбаков, провалившихся под лед на реке Волге, сообщается на сайте ведомства.
Сообщение о том, что в Горномарийском районе на реке Волга три рыбака провалились под лед, поступило на пульт оперативного дежурного 17 декабря.
"Трое мужчин передвигались по льду на самодельном квадроцикле, лед не выдержал и проломился. Оперативная группа спасателей на судне на воздушной подушке добралась до места происшествия и эвакуировала рыбаков на берег", - говорится в сообщении.