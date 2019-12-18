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Пензенская область
Пензенская область
2019-12-18T19:40+0300
https://ria.ru/20191218/1562535612.html
Пензенский губернатор рассказал о работе с обращениями в соцсетях
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РИА Новости

Пензенский губернатор рассказал о работе с обращениями в соцсетях

15:20 18.12.2019 (обновлено: 19:40 18.12.2019)
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© Фото : Правительство Пензенской областиГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
© Фото : Правительство Пензенской области
ПЕНЗА, 18 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Более 80% обращений жителей Пензенской области в соцсетях решаются сразу, остальные требуют более детальной проработки, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Иван Белозерцев.
"Больше 80% (обращений решаются) сразу, другие требуют более детальной проработки, например, о дорогах или строительстве нового социального объекта", - сказал собеседник агентства.
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"Раньше я недооценивал этот канал связи, уделяя внимание классическим письменным обращениям. Потом коллеги посоветовали, что нужно заводить аккаунты в соцсетях. Я быстро понял, насколько это эффективно. Чтобы тебе доверяли, важна реакция. Мы сразу реагируем", - добавил глава региона.
Белозерцев завел аккаунт в соцсети "ВКонтакте" 1 декабря. Губернатор с июня 2015 года также активно использует свой аккаунт в Twitter, с октября прошлого года - аккаунт в Instagram и с мая этого года - в "Одноклассниках".
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
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