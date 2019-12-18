Пензенский губернатор рассказал о работе с обращениями в соцсетях

"Больше 80% (обращений решаются) сразу, другие требуют более детальной проработки, например, о дорогах или строительстве нового социального объекта", - сказал собеседник агентства.

"Раньше я недооценивал этот канал связи, уделяя внимание классическим письменным обращениям. Потом коллеги посоветовали, что нужно заводить аккаунты в соцсетях. Я быстро понял, насколько это эффективно. Чтобы тебе доверяли, важна реакция. Мы сразу реагируем", - добавил глава региона.