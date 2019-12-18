Иван Белозерцев: пензенцы возвращаются из Москвы на новые производства

Для иностранных инвесторов, как и для российских, в Пензенской области созданы комфортные условия, заявил губернатор региона Иван Белозерцев . О сотрудничестве с китайскими партнерами, об интересе к рынкам Сирии, Индии и Африки, проекте строительства центра ядерной медицины, привлечении молодых специалистов к работе в регионе, а также о своих подходах к формированию команды, он рассказал в интервью РИА Новости. Беседовал Эдуард Демьянец.

- Иван Александрович, в этом году на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным вы рассказывали о том, что зарубежным инвесторам комфортно работать в регионе. Какие новые проекты, в том числе с участием иностранных инвесторов, планируются к реализации?

- Когда я был у президента, рассказал, что в условиях непростого экономического времени нам удалось заключить соглашение с английской компанией Aviagen. Она реализует проект на 10 площадках в Никольском районе по производству 8 миллионов штук инкубационного яйца индейки. Это хороший проект, лучший в России и пока единственный подобного уровня. Англичане зашли к нам и не жалеют об этом. Уже первая партия яиц произведена, вывелись индюшки. Когда я с инвесторами общался, говорил, давайте еще дальше развивать проект. У нас потребность сейчас около 30 миллионов штук яиц, и тех площадок, которые построили, недостаточно. Они сказали, что такая возможность не исключена, но осторожничают: мы посмотрим, как этот проект пойдет. Сегодня мы уже видим по первым четырем месяцам положительный результат.

Для нас важно сегодня не только удержать того инвестора, который пришел работать к нам на пензенскую землю, но и побудить его к тому, чтобы он еще больше инвестировал в создание производства, в переработку. Инвесторам, которые работают не первый год, комфортно, они вкладывают в развитие. Российско-немецкое совместное предприятие "Маяк-Техноцелл", одно из крупнейших предприятий в России и Европе, которое выпускает бумагу для мебельной промышленности и обои, инвестирует миллиарды, в январе еще одну бумагоделательную машину будет запускать.

Или, например, турецкая компания Agsen, которая работает в сфере сельского хозяйства, сейчас заканчивает строительство элеватора с емкостью зернохранилища 100 тысяч тонн и планирует мощности увеличивать. Когда турки сбили наш самолет, собственник компании ко мне попросился на встречу и говорит: что мне теперь делать? Я ему отвечаю: у нас собственность и иностранного, и российского инвестора охраняется законом, ко всем одинаковый подход, поэтому вам беспокоиться не о чем. Он выдохнул и стал еще активнее работать. Прошло время, сегодня он говорит только спасибо, и мы наравне с другими его поддерживаем.

Сингапурская Olam сейчас активно реализует проект по молочному животноводству, это будет самый крупный проект в России, планирует к маю 2021 года довести поголовье дойного стада до 32 тысяч. В Сердобском районе заканчивается строительство мегафермы. Мы гордимся этим проектом, содействуем, помогаем.

Российская компания "Черкизово" у нас построила семь площадок по 42 тысячи голов одномоментного пребывания свинопоголовья. Такой мощный проект реализовали практически за два года, в планах - собственник прислал письмо – расширение у нас здесь, в Пензе.

Сейчас "Дамате" строит завод по глубокой переработке мяса индейки в Нижнем Ломове, цена вопроса - 6,5 миллиарда рублей. В следующем году в июле-августе запустим этот мощный завод. Компания делает площадки подращивания в разных районах. Там создаются рабочие места, людей сейчас уже и не хватает, их возят из других муниципальных образований. Те, кто уехал в Москву на заработки когда-то, сейчас возвращаются.

- Пензенская область планировала открыть торговое представительство в китайском городе Сиане. Какие есть продвижения в этом направлении?

- Мы с Китаем активно работаем. В конце ноября отправили железнодорожный состав с подсолнечным и рапсовым маслом, в феврале еще один состав отправим. А представительство откроется совсем скоро, думаю, в январе-феврале.

Мы видим много направлений, по которым можно работать с КНР. У нас качественная, экологически чистая продукция: зерно, масло, сахар, кондитерские изделия, свинина и мясо птицы, мед и многое другое.

- Какие страны рассматриваются в качестве перспективных экспортных рынков для пензенского бизнеса и почему?

- Конечно, Китай - это в первую очередь. Но здесь надо рассматривать все возможности наших предприятий. Вот, например, Сирия нам интересна с точки зрения продвижения компании "ЦеСИС", которая сегодня активно работает не только в РФ, но и в других странах, решает вопросы безопасности границ, территорий, объектов. Конечно, нам надо активнее работать по Индии, по Африке с точки зрения поставки продукции. Мы сейчас пытаемся найти там возможность завязаться с бизнесом.

Два года назад мы провели большую работу, сделали презентацию промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса Пензенской области, перевели на английский язык и направили если не во все, то в абсолютное большинство торговых представительств России в других странах, чтобы можно было местному бизнесу предлагать какие-то варианты сотрудничества. Думаю, мы до марта актуализируем эту презентацию и еще раз им направим в торгпредства для совместной работы.

- На каком этапе сейчас находится реализация проекта по созданию центра ядерной медицины для обследования онкобольных в Пензе?

- Оборудование ПЭТ/КТ при проведении обследования будет определять мельчайшую частичку онкологической клетки на этапе ее зарождения. Это даст возможность при онкологической настороженности обследовать и, в случае подтверждения, принять меры на нулевом этапе, тем самым спасать людей, что очень важно. Мы твердо намерены реализовать этот проект в Пензенской области. Да, он дорогой, около 2 миллиардов рублей. Сейчас завершаются проектные работы, часть оборудования компания "Швабе" (дочерняя компания "Ростеха") уже закупила, оно находится на складах в Москве. Центр построим на условиях государственно-частного партнерства. К концу следующего года намерены построить ПЭТ/КТ и ввести его в эксплуатацию, чтобы помогать и нашим жителям, и жителям соседних регионов. Мы заинтересованы, чтобы он работал на полную мощность.

- Эти обследования будут в рамках программы ОМС?

- В рамках ОМС и не только. Когда мы сели за стол переговоров с карандашом в руках и калькулятором, стали считать, то получилось, что нужны еще субсидии и из бюджета Пензенской области. Без этого, как оказалось, будет очень сложно. Но решение принято, я объявил, для меня важнее сохранение жизней и здоровья людей, а бюджет - это деньги, будем стараться зарабатывать и расплачиваться. Все должно для людей делаться. За 10 месяцев этого года мы снизили смертность на 910 человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также в рамках нацпроекта выполнили задачу и установили 13 новых ФАПов. Построили новую детскую трехэтажную поликлинику в Нижнеломовском районе.

Чтобы решить проблему нехватки врачей, выделили 50 миллионов рублей из бюджета области на приобретение квартир для них. В следующем году продолжим. На семь лет жилье передается как служебное, а затем переходит в собственность. Я считаю, что это хорошая мотивация, чтобы молодые врачи ехали в сельские территории, а не только в Пензе оставались.

- В ноябре вы выступили за ужесточение законодательных мер по борьбе с распространением снюса. Какие вы видите действенные меры в борьбе с этой проблемой, если введенные с 2016 года штрафы не помогают?

- Я думаю, что если нужно, то вводить и уголовную ответственность. Речь идет о здоровье, жизни наших детей. Если ничего не предпринимать, можно потерять целое поколение. Поэтому надо жестче и оперативнее к этому подходить. Я поручил провести переговоры с руководителями всех торговых сетей в Пензе, чтобы эту заразу с полок убрали. Должен отметить, они прислушались.

- Вы заявляли, что компания "Новапорт" указывала на необходимость доработки проекта нового аэровокзала Пензы. Доработан ли проект? Когда планируется приступить к его воплощению?

- Мы не отказались от проекта, но взяли паузу. Я знаю одно. Здание аэропорта надо строить, поток граждан, которые хотят летать самолетами, растет - в этом году мы выйдем на 200 тысяч человек. С каждым годом у нас очень хороший прирост, нам надо открывать и авиамаршруты в другие регионы - в Минеральные Воды, в Сочи, в другие города. Это требует дополнительных субсидий из бюджета области, но мы будем идти по этому пути.

Единственная опасность, которая сейчас меня заставила сделать паузу, это стоимость билета. Сейчас анализируем ситуацию по другим аэропортам России, куда пришли "Новапорт" и другие компании, какова была стоимость билета и какой она стала. Все это считается, а потом будет принято окончательное решение. Мы это пока "подвесили", чтобы не ошибиться.

- В Пензе в этом году сменился глава администрации, им стал Андрей Лузгин, который был в вашей команде в правительстве 4 года. Каких изменений, прорывов в жизни города, его экономики вы ожидаете от нового градоначальника?

- Членом моей команды становится тот, кто желает работать, кто показывает результаты. Я думаю, что так поступает любой губернатор. У нас нет своих-чужих. Для нас очень важно, чтобы приходили работать в правительство области, в муниципалитет профессиональные, добросовестные, грамотные люди.

Работая в правительстве, Андрей Лузгин показал себя профессионалом, в целом успешно справлялся со своими задачами, отвечал за инвестиционный блок.

Понятно, опыта еще не хватает, особенно опыта хозяйственной деятельности. Но у меня нет сомнений, что он будет более активно работать с бизнесом, а это очень важно для создания рабочих мест, для развития города.

- У вас в этом месяце появилась страница в соцсети "ВКонтакте", а до этого ваши аккаунты появились в других соцсетях. Какой процент обращений находят свое решение?