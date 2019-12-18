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В Совфеде предложили повысить детские выплаты
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РИА Новости

В Совфеде предложили повысить детские выплаты

15:08 18.12.2019 (обновлено: 19:29 18.12.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В Совете Федерации предложили выплачивать ежемесячное пособие женщинам, родившим первого ребенка в возрасте до 25 лет, до достижения малышом полутора лет в размере не менее 40% средней зарплаты по региону.
Об этом говорится в проекте рекомендаций слушаний по нацпроекту "Демография", мероприятие провела вице-спикер Совфеда Галина Карелова.
Минэкономразвития, Минфину и Минтруду также рекомендуется проработать возможность выплачивать пособие в период отпуска по уходу за ребенком в размере детского прожиточного минимума на всех детей, находящихся на иждивении, а не только на новорожденного.
Кроме того, предлагается рассмотреть возможность направлять средства маткапитала на приобретение автомобиля отечественного производства.
Ведомства также попросили проработать вопрос о возможности разработки стандарта реализации нацпроекта "Демография" в регионах, предусмотрев критерии оценки нуждаемости при предоставлении норм господдержки семьям с детьми.
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Минобразования рекомендовали проработать возможность "введения квоты на целевое обучение детей из многодетных семей за счет средств бюджетов всех уровней".
Минфину предложили распространить программу субсидирования процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам (шесть процентов годовых) на вторичный рынок, индивидуальное жилищное строительство, включая ремонт и реконструкцию. По мнению сенаторов, в программе могли бы участвовать молодые семьи с первым ребенком и многодетные семьи, ранее получившие земельные участки.
Министерству финансов также рекомендовали обсудить возможность использования 450 тысяч рублей, предоставляемых из бюджета при рождении третьего ребенка, на улучшение жилищных условий без привлечения кредитных средств, как это сделано для маткапитала. Кроме того, предлагается рассмотреть возможность софинансирования из федерального бюджета региональных мер по улучшению жилищных условий семей с четырьмя и более детьми.
Регионам предложили использовать дополнительные меры для стимулирования рождаемости с учетом особенностей субъекта, усилить меры поддержки семей, имеющих детей, в части улучшения их жилищных условий.
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