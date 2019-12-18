Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-18T15:07+0300
https://ria.ru/20191218/1562535127.html
В Госдуме сравнили Украину с идущим под откос поездом
https://cdn21.img.ria.ru/images/155145/66/1551456601_0:33:2481:1428_1036x0_80_0_0_21b3e86366ec87fe635a20c9752285ad.jpg
РИА Новости

В Госдуме сравнили Украину с идущим под откос поездом

15:07 18.12.2019
311
© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Депутат Госдумы Михаил Шеремет . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя ужесточение Киевом порядка въезда в Россию, сравнил Украину с идущим под откос поездом.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в среду сообщил, что кабмин страны обязал граждан страны пересекать границу с РФ с 1 марта 2020 года только по загранпаспортам. При этом, по его словам, при въезде граждан Украины с территории РФ на территорию Украины государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
На границе России и Украины
Вчера, 14:31
Эксперт оценил последствия ужесточения Киевом порядка въезда в Россию
"Подобные решения властей Украины напоминают со стороны старый поезд, который в свое время в результате преступной халатности машиниста сошел с широкой русской колеи и движется по инерции. Несмотря на смену машинистов, ничего в общем не меняется для пассажиров поезда, который идет под откос. Украина, так же как и этот поезд, движется к краху и полному развалу", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, киевским властям стоит не заниматься профанацией, а принимать срочные меры для спасения своей страны.
"Украинским властям пора осознать, что развитие Украины невозможно без добрососедских отношений с Россией. Поэтому пора прекратить выстраивать границы между братскими народами, а взять курс навстречу налаживанию партнерских отношений", - подчеркнул депутат.
Руслан Бальбек
Вчера, 13:45
В Госдуме прокомментировали ужесточение Киевом порядка въезда в Россию
2502203
Обсудить 0
Алексей ГончарукМихаил ШереметГосдума РФУкраинаВ мире
Рекомендуем
На границе России и Украины
Эксперт оценил последствия ужесточения Киевом порядка въезда в Россию
Руслан Бальбек
В Госдуме прокомментировали ужесточение Киевом порядка въезда в Россию
Здание Верховной рады Украины
Во время столкновений у Рады пострадали 23 правоохранителя
Труба для строительства газопровода Nord Stream 2
В Германии рассказали, как будут реагировать на санкции против "СП-2"
Указатель улиц в Одессе
В Одесской области демонтировали памятник Ленину
Севастополь
В Госдуме напомнили, что статус Севастополя определяется не в Киеве
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо
В Крыму посоветовали Киеву придать "спецстатус" американской Флориде
Приезжие проходят пограничный контроль на пункте пропуска Армянск российско-украинской границы
Эксперт оценил ужесточение Украиной правил поездок граждан в Россию
Гражданин Латвии Валентис Веселовс, задержанный сотрудниками Министерства государственной безопасности ЛНР
В ЛНР латвийского шпиона "Эльфа" приговорили к 10,5 годам тюрьмы
Сотрудники полиции используют слезоточивый газ против участников акции протеста против земельной реформы возле здания Верховной рады в Киеве. 17 декабря 2019
Украинский генерал заявил об угрозе третьего Майдана
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД призвал ОБСЕ "помочь" Зеленскому с допуском российских журналистов
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова
Киев и Донбасс не смогли договориться об обмене удерживаемыми лицами
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД оценил законопроект конгресса о санкциях за "интервенцию в Ливии"
Участок газопровода
Трехсторонняя встреча по транзиту газа состоится 19 декабря в Берлине
Автозаправочная станция Укранафта в Киеве
"Укрнафта" сообщила о победе в споре с Россией в швейцарском суде
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33СМИ: экс-министр образования Ливана может стать премьером
02:24Контактная группа по Донбассу не согласовала обмен и разведение сил
01:43Армия Хафтара продвигается к центру Триполи
01:42Генассамблея призвала США выдавать визы направляющимся в ООН делегатам
01:39В австралийском штате объявили режим ЧС из-за пожаров
01:35В Мексике расследуют связи полицейского руководства с наркомафией
01:35Финский журналист восхитился железными дорогами в России
01:33ЕС порекомендовали выработать "долгосрочную стратегию" сдерживания РФ
01:31Ирина Шейк снялась для японского глянца в образе советской работницы
01:29В сенате США придумали, как еще "наказать" Россию за Крым и Донбасс
01:25ЕП ждет, что Венецианская комиссия оценит закон о СМИ-иноагентах в РФ
01:21На вокзале Симферополя для туристов откроют информационный центр
01:10СМИ: на севере Йемена восемь человек умерли от свиного гриппа
01:03Спецпредставитель ОБСЕ по переговорам в Минске уходит со своего поста
00:58Киев оказался не готов к обмену пленными в Донбассе, заявили в ЛНР
00:56ЕП хочет расширить трактовку условий снятия санкций с России
00:50СМИ: КС Украины отказался восстановить экс-главу суда в должности
00:46Строительство порта под Калининградом завершат не раньше 2021 года
00:41Косачев одобрил принятие ООН резолюции против героизации нацизма
00:37Киев не провел разбирательств по обстрелам в Донбассе, заявили в ДНР
Лента новостейМолния