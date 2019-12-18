В Госдуме сравнили Украину с идущим под откос поездом

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя ужесточение Киевом порядка въезда в Россию, сравнил Украину с идущим под откос поездом.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в среду сообщил, что кабмин страны обязал граждан страны пересекать границу с РФ с 1 марта 2020 года только по загранпаспортам. При этом, по его словам, при въезде граждан Украины с территории РФ на территорию Украины государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
"Подобные решения властей Украины напоминают со стороны старый поезд, который в свое время в результате преступной халатности машиниста сошел с широкой русской колеи и движется по инерции. Несмотря на смену машинистов, ничего в общем не меняется для пассажиров поезда, который идет под откос. Украина, так же как и этот поезд, движется к краху и полному развалу", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, киевским властям стоит не заниматься профанацией, а принимать срочные меры для спасения своей страны.
"Украинским властям пора осознать, что развитие Украины невозможно без добрососедских отношений с Россией. Поэтому пора прекратить выстраивать границы между братскими народами, а взять курс навстречу налаживанию партнерских отношений", - подчеркнул депутат.