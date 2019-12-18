В Госдуме сравнили Украину с идущим под откос поездом

"Подобные решения властей Украины напоминают со стороны старый поезд, который в свое время в результате преступной халатности машиниста сошел с широкой русской колеи и движется по инерции. Несмотря на смену машинистов, ничего в общем не меняется для пассажиров поезда, который идет под откос. Украина, так же как и этот поезд, движется к краху и полному развалу", - сказал РИА Новости Шеремет.