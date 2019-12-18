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2019-12-18T15:05+0300
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В Одесской области демонтировали памятник Ленину
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РИА Новости

В Одесской области демонтировали памятник Ленину

15:04 18.12.2019 (обновлено: 15:05 18.12.2019)
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© Flickr / Jorge from BrazilУказатель улиц в Одессе
Указатель улиц в Одессе
© Flickr / Jorge from Brazil
Указатель улиц в Одессе. Архивное фото
КИЕВ, 18 дек – РИА Новости. Памятник Владимиру Ленину демонтировали в Одесской области в рамках декоммунизации, передает в среду местное издание "Думская.net" со ссылкой на активистов.
"В селе Андреевка Белгород-Днестровского района снесли памятник Владимиру Ленину", - говорится в сообщении.
Как отмечается, демонтаж памятника прошел без скандалов по решению общины в рамках декоммунизации.
С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
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