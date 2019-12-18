В Одесской области демонтировали памятник Ленину

Украинский политик рассказал, когда отменят закон о декоммунизации "Оппозиционная платформа" потребовала отменить на Украине закон о декоммунизации. В эфире радио Sputnik украинский политик Александр Голуб назвал это требование, по меньшей мере, справедливым.