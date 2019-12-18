В СЖУ осудили нападение на журналиста во время стычек у здания Рады

КИЕВ, 18 дек - РИА Новости. Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) осудил нападения на сотрудников СМИ во время акций протеста, правоохранители не должны воспринимать их как угрозу, говорится в комментарии организации.
Несколько акций прошли во вторник у здания Верховной рады в Киеве, в том числе митинг против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель. У здания Рады произошли стычки между митингующими и правоохранителями, полицейских пытались забросать камнями. Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил, что во время столкновений пострадали 17 правоохранителей, 26 правонарушителей были задержаны для дачи пояснений, после были отпущены. Во время потасовок пострадали также несколько съемочных групп и представителей прессы.
"В Национальном союзе журналистов Украины отмечают, что сотрудники Национальной полиции во время протестных акций не должны рассматривать сотрудников СМИ как угрозу", - говорится в заявлении, опубликованном главой Союза Сергеем Томиленко в Facebook.
Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, пробывшего под стражей более 400 дней, впоследствии освобожденного по решению украинского суда и прилетевшего в Россию, и обыски в офисе.
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