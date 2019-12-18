В Таджикистане заявили о пяти пострадавших на границе с Киргизией

ДУШАНБЕ, 18 дек – РИА Новости, Лидия Исамова. В Таджикистане в ходе конфликта на границе с Киргизией пострадали пять человек, сообщил РИА Новости представитель администрации таджикского города Исфары.

Ранее в среду погранслужба Киргизии сообщила, что на границе с Таджикистаном произошел конфликт с участием 200 человек, жители приграничных районов двух стран забросали друг друга камнями. После недолгого затишья конфликт возобновился. В Бишкеке сообщили о шести пострадавших в результате конфликта. Причиной конфликта, как рассказали в киргизском погранведомстве, стал инцидент с избиением киргизстанца таджикистанцами, произошедший накануне.

"Сегодня утром группа жителей киргизского села Кок-таш Баткенского района избили пятерых жителей кишлака Сомониён поселкового совета Чоркух... Жители кишлака вышли, чтобы остановить жителей села Кок-Таш, в результате жители начали кидаться камнями друг в друга. В этот момент киргизские пограничники начали стрелять, наши-открыли ответный огонь", - сказал собеседник агентства.

По данным Центральной районной больницы города Исфары, три человека получили травмы в результате избиения, в их числе школьник и имам сельской мечети. "Их состояние оценивается как стабильное. Ещё двое жителей получили ранения в результате ударов камнями. Им была оказана медицинская помощь в местной поликлинике, от госпитализации они отказались", - сообщил дежурный врач.

По его словам, в настоящее время ситуация стабилизировалась, пограничники и работники местных властей с двух сторон проводят разъяснительные работы среди населения.

Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.