В Таджикистане заявили о пяти пострадавших на границе с Киргизией

ДУШАНБЕ, 18 дек – РИА Новости, Лидия Исамова. В Таджикистане в ходе конфликта на границе с Киргизией пострадали пять человек, сообщил РИА Новости представитель администрации таджикского города Исфары.
Ранее в среду погранслужба Киргизии сообщила, что на границе с Таджикистаном произошел конфликт с участием 200 человек, жители приграничных районов двух стран забросали друг друга камнями. После недолгого затишья конфликт возобновился. В Бишкеке сообщили о шести пострадавших в результате конфликта. Причиной конфликта, как рассказали в киргизском погранведомстве, стал инцидент с избиением киргизстанца таджикистанцами, произошедший накануне.
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"Сегодня утром группа жителей киргизского села Кок-таш Баткенского района избили пятерых жителей кишлака Сомониён поселкового совета Чоркух... Жители кишлака вышли, чтобы остановить жителей села Кок-Таш, в результате жители начали кидаться камнями друг в друга. В этот момент киргизские пограничники начали стрелять, наши-открыли ответный огонь", - сказал собеседник агентства.
По данным Центральной районной больницы города Исфары, три человека получили травмы в результате избиения, в их числе школьник и имам сельской мечети. "Их состояние оценивается как стабильное. Ещё двое жителей получили ранения в результате ударов камнями. Им была оказана медицинская помощь в местной поликлинике, от госпитализации они отказались", - сообщил дежурный врач.
По его словам, в настоящее время ситуация стабилизировалась, пограничники и работники местных властей с двух сторон проводят разъяснительные работы среди населения.
Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.
Последний серьезный инцидент с применением оружия на границе произошел в середине сентября из-за строительных работ на неописанном участке. Погиб киргизский пограничник, более десяти человек с обеих сторон получили ранения. Госпогранслужба Киргизии утверждает, что таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв киргизский пограничный пост "Максат", а затем временный погранпост "Сай" в Лейлекском районе Баткенской области. В Таджикистане, в свою очередь, обвинили киргизскую сторону в провокационных действиях и том, что она якобы открыла огонь в направлении невооруженных граждан кишлака Бахор, "в результате чего несколько граждан Таджикистана получили огнестрельные ранения".