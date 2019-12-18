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В Гатчине многодетного отца арестовали по громкому делу о педофилии
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РИА Новости

В Гатчине многодетного отца арестовали по громкому делу о педофилии

14:33 18.12.2019 (обновлено: 19:43 18.12.2019)
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© РИА НовостиАндрей Бовт в суде
Андрей Бовт в суде
© РИА Новости
ГАТЧИНА (Ленинградская область), 18 дек - РИА Новости. Гатчинский городской суд в среду заключил под стражу фигуранта громкого дела о сексуальном насилии над собственной дочерью Андрея Бовта, передает корреспондент РИА Новости.
"Избрать меру пресечения Бовту в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 16 февраля", - заявила журналистам старший помощник прокурора Гатчины Юлия Паркияне.
Бовту вменяют сразу четыре статьи УК РФ, в том числе о разных формах сексуального насилия и о незаконном хранении оружия. Ему грозит длительный срок заключения. Сам мужчина отверг обвинения и заявил, что его "хотят опорочить".
Следственный комитет полагает, что многодетный отец сексуально эксплуатировал дочь с 2012 года.
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Известно, что семья проживала в коттедже в поселке Химози Гатчинского района, где силовики обнаружили целый склад боевого оружия. Всего гражданские супруги воспитывали восьмерых детей, шестеро из которых несовершеннолетние, а старший сын - ребенок от первых отношений Бовта.
Сейчас дети вместе с матерью помещены в Гатчинскую районную больницу, ни у одного ребенка нет документов и регистрации, в школу никто из них не ходил. Решается вопрос об изъятии их из семьи через органы опеки.
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