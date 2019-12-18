В Гатчине многодетного отца арестовали по громкому делу о педофилии

ГАТЧИНА (Ленинградская область), 18 дек - РИА Новости. Гатчинский городской суд в среду заключил под стражу фигуранта громкого дела о сексуальном насилии над собственной дочерью Андрея Бовта , передает корреспондент РИА Новости.

"Избрать меру пресечения Бовту в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 16 февраля", - заявила журналистам старший помощник прокурора Гатчины Юлия Паркияне.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Бовту вменяют сразу четыре статьи УК РФ, в том числе о разных формах сексуального насилия и о незаконном хранении оружия. Ему грозит длительный срок заключения. Сам мужчина отверг обвинения и заявил, что его "хотят опорочить".

Следственный комитет полагает, что многодетный отец сексуально эксплуатировал дочь с 2012 года.

Известно, что семья проживала в коттедже в поселке Химози Гатчинского района, где силовики обнаружили целый склад боевого оружия. Всего гражданские супруги воспитывали восьмерых детей, шестеро из которых несовершеннолетние, а старший сын - ребенок от первых отношений Бовта.