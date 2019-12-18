Глава Севастополя оценил желание Зеленского лишить город "спецстатуса"

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал планы президента Украины Владимира Зеленского изменить статус города.
"Для меня как для врио губернатора российского Севастополя важен исключительно его российский статус — города федерального значения", — сказал Развожаев.
Зеленский ранее зарегистрировал в Верховной раде проект поправок в конституцию, касающихся децентрализации, в котором нет упоминания о "специальном статусе" Севастополя.
В действующей редакции основного закона (статья 133) записано, что город "обладает" таким статусом наряду с Киевом, однако в президентском законопроекте упоминается только украинская столица.