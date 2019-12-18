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Глава Севастополя оценил желание Зеленского лишить город "спецстатуса"
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РИА Новости

Глава Севастополя оценил желание Зеленского лишить город "спецстатуса"

14:30 18.12.2019 (обновлено: 15:01 18.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
СЕВАСТОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал планы президента Украины Владимира Зеленского изменить статус города.

"Для меня как для врио губернатора российского Севастополя важен исключительно его российский статус — города федерального значения", — сказал Развожаев.

Зеленский ранее зарегистрировал в Верховной раде проект поправок в конституцию, касающихся децентрализации, в котором нет упоминания о "специальном статусе" Севастополя.
В действующей редакции основного закона (статья 133) записано, что город "обладает" таким статусом наряду с Киевом, однако в президентском законопроекте упоминается только украинская столица.
Севастополь
Вчера, 08:44
Сенатор назвала план Зеленского по "спецстатусу" Севастополя никчемным
130504226
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Михаил РазвожаевВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийВладимир ПутинКрымСевастопольРоссияПолитика
Популярные комментарии
По марсианским кратерам у зелёного нет желания высказаться?...статусник доморощенный.
18 декабря, 15:04
алексей
1100000
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