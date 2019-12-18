Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-18T11:19+0300
https://ria.ru/20191218/1562512055.html
Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса
https://cdn25.img.ria.ru/images/155114/25/1551142544_0:257:2730:1793_1036x0_80_0_0_d517751cac5a5ee33cb708623a5a2845.jpg
РИА Новости

Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса

05:13 18.12.2019 (обновлено: 11:19 18.12.2019)
120395
© РИА Новости / Екатерина ПетуховаПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе
© РИА Новости / Екатерина Петухова
Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны. Об этом свидетельствует текст законопроекта 2598, который был внесен президентом в Верховную раду.
В проекте закона "О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)", инициатором которого является Зеленский, исчезло упоминание о "специальном статусе" Севастополя. В действующей редакции конституции страны (статья 133) записано, что город "обладает" таким статусом наряду с Киевом, однако в президентском законопроекте упоминается только украинская столица.
Въезд в город Донецк
16 декабря, 20:24
В ДНР оценили поправки Зеленского в конституцию Украины
Депутат Рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич, комментируя инициативу Зеленского, заявил в эфире телеканала "112", что фракция не будет голосовать за законопроект 2598. "Такое ощущение, что наша власть уже не надеется увидеть Севастополь украинским", — утверждает он.
Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Севастополь после возвращения в состав России получил статус города федерального значения. Украина по-прежнему считает Крым и Севастополь своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
16 декабря, 17:54
Слуцкий прокомментировал законопроект о децентрализации на Украине
4546896921
Обсудить 83
Оппозиционная платформа - За жизньСитуация на УкраинеНестор ШуфричВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийКрымСевастопольРоссияВ мире
Популярные комментарии
Севастополь - город-герой! Точка!
18 декабря, 05:18
salivina
11500001
Зеленский давно был у нарколога?...
18 декабря, 05:41
Пересмешник .
81240003
Рекомендуем
Задержанный польской полицией гражданин Украины
Пьют и убивают: в Польше резко выросла украинская преступность
Американские танки Абрамс в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019
В Генштабе заявили о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Партия метадона, изъятая в аэропорту Внуково
ООН подтвердила, что задержанный во "Внуково" метадон принадлежит ей
Задержанные японские суда в Южно-Курильске
Япония потребовала от России вернуть задержанные рыболовные суда
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Ирина Гусева
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Севастополь. Крым
В Крыму оценили планы Зеленского лишить Севастополь "спецстатуса"
Зона контроля Государственной пограничной службой Украины
Украинцам запретили ездить в Россию по внутренним паспортам
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
"Даем ему сутки". Кто хочет сменить Зеленского на посту президента
Крымский мост через Керченский пролив заиграл новыми красками
Экс-депутат Рады заявил, что проклинает бандеровскую власть
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин в зале Сахалинского областного суда
Во ФСИН рассказали, где находится экс-губернатор Сахалина Хорошавин
Испытательный цех предприятия Серийный завод Антонов
В Раде заявили о неспособности Украины поставить Перу один Ан-178
Памятник затопленным кораблям в Севастополе
Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил
Дорожные знаки на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Испытания новейшей боевой машины Деривация попали на видео
Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины "Деривация"
Истуканы-моаи
Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:43Армия Хафтара продвигается к центру Триполи
01:42Генассамблея призвала США выдавать визы направляющимся в ООН делегатам
01:39В австралийском штате объявили режим ЧС из-за пожаров
01:35В Мексике расследуют связи полицейского руководства с наркомафией
01:35Финский журналист восхитился железными дорогами в России
01:33ЕС порекомендовали выработать "долгосрочную стратегию" сдерживания РФ
01:31Ирина Шейк снялась для японского глянца в образе советской работницы
01:29В сенате США придумали, как еще наказать Россию за "Крым и Донбасс"
01:25ЕП ждет, что Венецианская комиссия оценит закон о СМИ-иноагентах в РФ
01:21На вокзале Симферополя для туристов откроют информационный центр
01:10СМИ: на севере Йемена восемь человек умерли от свиного гриппа
01:03Спецпредставитель ОБСЕ по переговорам в Минске уходит со своего поста
00:58Киев оказался не готов к обмену пленными в Донбассе, заявили в ЛНР
00:56ЕП хочет расширить трактовку условий снятия санкций с России
00:50СМИ: КС Украины отказался восстановить экс-главу суда в должности
00:46Строительство порта под Калининградом завершат не раньше 2021 года
00:41Косачев одобрил принятие ООН резолюции против героизации нацизма
00:37Киев не провел разбирательств по обстрелам в Донбассе, заявили в ДНР
00:34Симоньян прокомментировала угрозы в адрес журналистов Sputnik Estonia
00:29В США начали операцию по снижению показателей преступлений с насилием
Лента новостейМолния