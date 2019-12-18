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К проекту о бытовом насилии поступило более 11 тысяч комментариев
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РИА Новости

К проекту о бытовом насилии поступило более 11 тысяч комментариев

14:28 18.12.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Более 11 тысяч комментариев поступило к опубликованному Советом Федерации законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия, сообщил глава комитета верхней палаты по социальной политике Валерий Рязанский.
"Мы работаем над проектом закона о профилактике семейно-бытового насилия. Пока рано говорить о каких-то итогах, сейчас пока идет только разбор полученных мнений, предложений - их больше 11 тысяч", - сказал Рязанский на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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В начале декабря вице-спикер Совфеда Галина Карелова говорила, что до внесения Госдуму законопроекта "О профилактике семейно-бытового насилия в РФ" всем заинтересованным лицам и организациям было предложено принять участие в обсуждении документа и направить свои предложения и замечания до 15 декабря.
Карелова назвала общественные обсуждения обычной практикой в РФ, когда проекты наиболее значимых федеральных законов проходят публичные слушания. Так было с федеральными законами "О полиции" и "Об образовании в РФ", говорила она.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что законодатели не будут спешить с подготовкой итогового варианта законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия. По ее словам, документ должен быть сбалансированным, и все конструктивные предложения должны быть учтены.
Законопроект предусматривает создание более эффективного механизма защиты прав личности, в том числе лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию. В качестве форм профилактического воздействия предлагаются правовое просвещение и правовое информирование, профилактическая беседа, защитное предписание, судебное защитное предписание, профилактический учет, профилактический контроль, помощь в социальной адаптации лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию, их социальная реабилитация.
У законопроекта много как сторонников, так и противников. Правозащитники говорят о том, что закон сможет защитить жертв домашнего насилия. Вместе с тем, в РПЦ считают, что положения закона угрожают семейным ценностям и противоречат Конституции РФ.
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Галина КареловаВалерий РязанскийСовет Федерации РФГосдума РФРоссияОбщество
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