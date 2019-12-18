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В СК рассказали о первом преступлении многодетного отца из Химози
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РИА Новости

В СК рассказали о первом преступлении многодетного отца из Химози

14:21 18.12.2019 (обновлено: 19:43 18.12.2019)
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© РИА Новости / Нина Алексеева / Перейти в фотобанкПодозреваемый в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью Андрей Бовт в суде
Подозреваемый в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью Андрей Бовт в суде
© РИА Новости / Нина Алексеева
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ГАТЧИНА, 18 дек - РИА Новости. Следствие полагает, что многодетный отец из коттеджа под Гатчиной, где нашли арсенал оружия, Андрей Бовт совершал насильственные действия в отношении своей несовершеннолетней дочери с 2012 года, сообщила журналистам представитель следственного управления СК РФ по Ленинградской области Юлия Матолыгина.
"Мы пообщались с мамой пострадавшей девочки, она указала на то, что непродолжительное время назад она узнала о действиях Бовта, когда дочка в слезах рассказала ей о поступках, которые творит отец. Мы предполагаем, что это могло длиться с 2012 года. Показания об этом сейчас даёт сама девочка", - сообщила Матолыгина.
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По словам представителя СУСК, сейчас следствие активно собирает все характеризующие данные как на самого подозреваемого, так и на всех членов семьи, будут назначены все необозримые экспертизы, в том числе и психолго-психиатрические.
"Мама, конечно, была в шоковом состоянии, но она не могла не поверить собственному ребенку, стала общаться со своим мужем и косвенно он ей подтвердил такую нездоровую любовь", - добавила представитель следствия.
Сейчас в Гатчинском городском суде идёт заседание об избрании меры пресечения Бовту, который подозревается по четырём статьям УК РФ 131, 132, 222, 222,1. Заседание проходит в закрытом режиме. Перед заседанием Бовт заявил, что считает себя невиновным, а "сама мысль о насилии ему противна".
Известно, что семья проживала в коттедже в посёлке Химози Гатчинского района, где правоохранителям был обнаружен целый склад боевого оружия. Всего гражданские супруги воспитывали восьмерых детей, шестеро из которых несовершеннолетние, а старший сын - ребёнок от первых отношений Бовта.
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