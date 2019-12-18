Суд закрыл заседание по делу об арсенале в доме под Гатчиной
ГАТЧИНА, 18 дек - РИА Новости. Гатчинский городской суд Ленобласти проводит заседание об избрании меры пресечения хозяину коттеджа с оружием в посёлки Химози Андрею Бовту, подозреваемому в насилии над несовершеннолетней дочерью и незаконном хранении оружия в закрытом режиме, передаёт корреспондент РИА Новости.
ГАТЧИНА, 18 дек - РИА Новости. Гатчинский городской суд Ленобласти проводит заседание об избрании меры пресечения хозяину коттеджа с оружием в посёлки Химози Андрею Бовту, подозреваемому в насилии над несовершеннолетней дочерью и незаконном хранении оружия в закрытом режиме, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Следствие ходатайствует перед судом о заключении под стражу подозреваемого в четырех эпизодах преступной деятельности. Мы полагаем, что он может оказать давление на потерпевших и свидетелей, являющихся его родственниками, а также скрыться от органов предварительного следствия и иным путем препятствовать производству уголовного дела. Просим повести заседание в закрытом режиме", - сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по Ленинградской области Юлия Матолыгина.
Следствие ходатайствует об аресте Андрея Бовта сроком на два месяца. В данный момент суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения.
Ранее Бовт перед заседанием суда, где в среду рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения, заявил, что не считает себя виновным.
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