Суд закрыл заседание по делу об арсенале в доме под Гатчиной

"Следствие ходатайствует перед судом о заключении под стражу подозреваемого в четырех эпизодах преступной деятельности. Мы полагаем, что он может оказать давление на потерпевших и свидетелей, являющихся его родственниками, а также скрыться от органов предварительного следствия и иным путем препятствовать производству уголовного дела. Просим повести заседание в закрытом режиме", - сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по Ленинградской области Юлия Матолыгина.