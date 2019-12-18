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В подконтрольной Киеву части Донецкой области произошел обвал на шахте
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РИА Новости
Материал дополняется

В подконтрольной Киеву части Донецкой области произошел обвал на шахте

13:35 18.12.2019 (обновлено: 13:55 18.12.2019)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКаски рабочих
Каски рабочих
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 18 дек – РИА Новости. Обвал произошел на шахте "Южнодонбасская №1" в Донецкой области Украины, в зоне обвала находился один человек, продолжаются его поиски, сообщил в среду глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Сегодня в 01.35 (02.35 мск) на шахте "Южнодонбасская №1" произошел обвал… Обвал произошел в восточном полевом магистральном конвейерном штреке горизонта 355 метров. В зоне обвала находился один человек - продолжаются поиски", - написал Волынец на своей странице в Facebook.

По его словам, по состоянию на 11.45 (12.45 мск) шахта не работает, продолжаются спасательные работы.
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