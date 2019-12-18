В подконтрольной Киеву части Донецкой области произошел обвал на шахте

"Сегодня в 01.35 (02.35 мск) на шахте "Южнодонбасская №1" произошел обвал… Обвал произошел в восточном полевом магистральном конвейерном штреке горизонта 355 метров. В зоне обвала находился один человек - продолжаются поиски", - написал Волынец на своей странице в Facebook.