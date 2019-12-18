В подконтрольной Киеву части Донецкой области произошел обвал на шахте

КИЕВ, 18 дек – РИА Новости. Обвал произошел на шахте "Южнодонбасская №1" в Донецкой области Украины, в зоне обвала находился один человек, продолжаются его поиски, сообщил в среду глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
"Сегодня в 01.35 (02.35 мск) на шахте "Южнодонбасская №1" произошел обвал… Обвал произошел в восточном полевом магистральном конвейерном штреке горизонта 355 метров. В зоне обвала находился один человек - продолжаются поиски", - написал Волынец на своей странице в Facebook.
По его словам, по состоянию на 11.45 (12.45 мск) шахта не работает, продолжаются спасательные работы.
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