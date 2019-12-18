Хозяин дома с арсеналом в Ленинградской области заявил, что невиновен

ГАТЧИНА (Ленинградская обл.), 18 дек – РИА Новости. Глава многодетного семейства Андрей Бовт, в чьем доме в Ленинградской области обнаружили нелегальное оружие, а его самого задержали по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью, заявил, что не считает себя виновным.
"Мне одна мысль об изнасиловании противна, поэтому в своих показаниях даже подпись не ставил. Меня хотят сознательно опорочить. Я невиновен", - сказал Бовт журналистам перед заседанием суда по избранию ему меры пресечения.
"По поводу оружия я отвечать не имею права", - добавил он.
Бовт сообщил также, что воспитывал детей "педагогическими методами, методами убеждения". Непосещение ими школы он объяснил "служебными обстоятельствами", не вдаваясь в подробности.
"Так сложились служебные обстоятельства, я обеспечивал их личную безопасность", - сказал подозреваемый, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее СУСК РФ по Ленинградской области сообщил о возбуждении уголовных дел после того, как в частном доме многодетной семьи в деревне Химози Гатчинского района обнаружили большое количество нелегального огнестрельного оружия и боеприпасов, а главу семейства задержали по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью. Сообщалось, что шесть детей в возрасте от 7 до 17 лет помещены в Гатчинскую районную больницу, ни у одного ребенка нет документов и регистрации, они не посещали местные учреждения образования.
17 декабря, 19:53История многодетной семьи из Химози обросла жуткими эпизодами