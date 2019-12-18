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Хозяин дома с арсеналом в Ленинградской области заявил, что невиновен
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РИА Новости

Хозяин дома с арсеналом в Ленинградской области заявил, что невиновен

13:28 18.12.2019 (обновлено: 19:45 18.12.2019)
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© РИА Новости / Нина Алексеева / Перейти в фотобанкПодозреваемый в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью Андрей Бовт в суде
Подозреваемый в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью Андрей Бовт в суде
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Подозреваемый в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью Андрей Бовт в суде
ГАТЧИНА (Ленинградская обл.), 18 дек – РИА Новости. Глава многодетного семейства Андрей Бовт, в чьем доме в Ленинградской области обнаружили нелегальное оружие, а его самого задержали по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью, заявил, что не считает себя виновным.
"Мне одна мысль об изнасиловании противна, поэтому в своих показаниях даже подпись не ставил. Меня хотят сознательно опорочить. Я невиновен", - сказал Бовт журналистам перед заседанием суда по избранию ему меры пресечения.
"По поводу оружия я отвечать не имею права", - добавил он.
Бовт сообщил также, что воспитывал детей "педагогическими методами, методами убеждения". Непосещение ими школы он объяснил "служебными обстоятельствами", не вдаваясь в подробности.
"Так сложились служебные обстоятельства, я обеспечивал их личную безопасность", - сказал подозреваемый, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее СУСК РФ по Ленинградской области сообщил о возбуждении уголовных дел после того, как в частном доме многодетной семьи в деревне Химози Гатчинского района обнаружили большое количество нелегального огнестрельного оружия и боеприпасов, а главу семейства задержали по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью. Сообщалось, что шесть детей в возрасте от 7 до 17 лет помещены в Гатчинскую районную больницу, ни у одного ребенка нет документов и регистрации, они не посещали местные учреждения образования.
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Андрей БовтОбнаружение арсенала с оружием в доме под ПетербургомЛенинградская областьГатчинский районРоссияПроисшествия
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