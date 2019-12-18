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Путин готов к любым вопросам на пресс-конференции, заявил Песков
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РИА Новости

Путин готов к любым вопросам на пресс-конференции, заявил Песков

13:16 18.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин готов отвечать на любые вопросы в ходе большой пресс-конференции, в том числе и по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Большая пресс-конференция президента РФ пройдет в четверг, 19 декабря, в Центре международной торговли в Москве.
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции
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"Если последует, он разумеется ответит. Он собственно не раз уже показывал, демонстрировал, что отвечает на любые вопросы. Тем более сам формат пресс-конференции собственно абсолютно свободный. Свободное общение", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, готовит ли президент РФ ответ на вопрос о деле Ивана Голунова.
Кремль ранее сообщил, что аккредитовал 1 895 журналистов для участия в пресс-конференции. Прямую трансляцию будут вести телеканалы "Россия-1", "Россия-24" и "Первый канал", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".
Голунова задержали в Москве 6 июня, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам корреспондент заявлял, что наркотики ему подбросили.
Специальное заявление на тему этого скандала сделал лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он и объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух генералов полиции попросит снять с должностей, что в итоге и произошло. Постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.
Позднее на эту тему высказался президент Владимир Путин. Во время прямой линии он заявил о необходимости провести следственные действия, которые позволят определить всех виновных по делу Голунова. Сейчас материалы переданы в Следственный комитет, но подозреваемых в деле нет, оно расследуется в отношении "неустановленных лиц".
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