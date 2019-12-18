Путин готов к любым вопросам на пресс-конференции, заявил Песков

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин готов отвечать на любые вопросы в ходе большой пресс-конференции, в том числе и по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова , сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Большая пресс-конференция президента РФ пройдет в четверг, 19 декабря, в Центре международной торговли в Москве.

"Если последует, он разумеется ответит. Он собственно не раз уже показывал, демонстрировал, что отвечает на любые вопросы. Тем более сам формат пресс-конференции собственно абсолютно свободный. Свободное общение", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, готовит ли президент РФ ответ на вопрос о деле Ивана Голунова

Кремль ранее сообщил, что аккредитовал 1 895 журналистов для участия в пресс-конференции. Прямую трансляцию будут вести телеканалы "Россия-1", "Россия-24" и "Первый канал", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".

Голунова задержали в Москве 6 июня, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам корреспондент заявлял, что наркотики ему подбросили.

Специальное заявление на тему этого скандала сделал лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он и объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух генералов полиции попросит снять с должностей, что в итоге и произошло. Постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.