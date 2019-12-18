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Союзное государство
2019-12-18T13:11+0300
https://ria.ru/20191218/1562527825.html
Песков рассказал о работе с Белоруссией по "дорожным картам"
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РИА Новости

Песков рассказал о работе с Белоруссией по "дорожным картам"

13:11 18.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и Белоруссия продолжают работу по согласованию "дорожных карт".
Журналисты спросили, какой формат будет у встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в пятницу.
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"Это будет рабочая встреча", - сказал Песков.
В ответ на уточняющий вопрос, удалось ли сторонам продвинуться в согласовании "дорожных карт", Песков указал, что "сейчас ведется работа, собственно, во исполнение тех поручений, которые два президента дали после своей последней встречи в Сочи".
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал к 20-летию союзного договора принять программу углубления интеграции и отраслевые "дорожные карты". Всего разрабатывается 31 проект отраслевых "дорожных карт".
В начале декабря премьер-министры двух стран провели переговоры в Сочи, затем переговоры прошли на уровне президентов. В результате несогласованными остались восемь отраслевых "дорожных карт", сообщал посол Белоруссии в России Владимир Семашко.
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Союзное государствоАлександр ЛукашенкоСоюзное государствоВладимир СемашкоДмитрий ПесковВладимир ПутинБелоруссияРоссияПолитика
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