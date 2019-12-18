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Четыре московских вокзала проверяют после сообщений о "минировании"
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РИА Новости

Четыре московских вокзала проверяют после сообщений о "минировании"

13:05 18.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Казанского вокзала
Здание Казанского вокзала
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Здание Казанского вокзала. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Правоохранители приступили к проверке четырех вокзалов в Москве после получения анонимных сообщений о "минировании", эвакуации пока нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось об угрозе взрывов в адрес всех станций московского метро, торгового центра "Европейский", Хорошевского и Кунцевского районных судов.
"Идет проверка четырех вокзалов - Курского, Ленинградского, Казанского, Ярославского", - сказал собеседник агентства.
По его словам, эвакуация пассажиров и персонала вокзалов пока не проводится.
Волна "минирований" судов, станций метро, соцобъектов Москвы и Петербурга длится уже почти три недели. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ.
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