Четыре московских вокзала проверяют после сообщений о "минировании"

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Правоохранители приступили к проверке четырех вокзалов в Правоохранители приступили к проверке четырех вокзалов в Москве после получения анонимных сообщений о "минировании", эвакуации пока нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Ранее сообщалось об угрозе взрывов в адрес всех станций московского метро, торгового центра "Европейский", Хорошевского и Кунцевского районных судов.

"Идет проверка четырех вокзалов - Курского, Ленинградского, Казанского, Ярославского", - сказал собеседник агентства.

По его словам, эвакуация пассажиров и персонала вокзалов пока не проводится.