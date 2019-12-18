Алексей Фурсин: столица и бизнес — курс на сближение

Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы завершает свой первый полноценный год работы с немалыми достижениями. О целях и задачах ведомства, его усилиях по поддержке малого и среднего бизнеса, инноваций и стартапов, а также о планах на будущее в интервью РИА Новости рассказал руководитель департамента Алексей Фурсин.

- Алексей Анатольевич, подведите итоги года? Какие достижения департамента можете выделить?

- Нам чуть больше года. Департамент в его нынешнем виде возник в сентябре прошлого года в результате преобразования из департамента промышленности науки и предпринимательства. За нами сохранился именно предпринимательский и инновационный блок, причем направления деятельности были существенно расширены. Мы сконцентрировались на малом и среднем бизнесе, на инновационном бизнесе. Кроме того, отдельно мы развиваем два серьезных направления: экспорт и креативную индустрию. Сегодня экспорт услуг включен в показатели нацпроекта, а Москва всегда являлась самым большим рынком в этом плане, формируя до 85% всего российского экспорта услуг. Что касается креативной индустрии, то это быстро растущий сектор, который имеет огромнейший потенциал, особенно в таком крупной мегаполисе как Москва.

В качестве основного результата нашей работы назову достижение тех показателей, которые мы перед собой ставили, по популяризации предпринимательства, вовлечению в малый бизнес новых целевых аудиторий. Так, в этом году у нас был первый опыт работы с самозанятыми, а это совершенно новый сектор. Согласно показателю нацпроекта, 50 тысяч самозанятых должны были зарегистрироваться в течение года, но уже сейчас мы имеем 160 тысяч. Де-юре эти люди пока не имеют статуса предпринимателей, однако федеральные власти уже принимают инициативы регионов, которые позволят применить к самозанятым меры господдержки.

- Каков сегодня вклад малого и среднего бизнеса в экономику города?

- Мы видим неуклонный рост доли этого сектора. Сегодня налоговые поступления от субъектов малого и среднего бизнеса достигли 23% от бюджета города. То есть, уже не осталось ни одной крупнейшей компании, которая платила бы налогов больше, чем московский малый бизнес в целом. При этом малый бизнес стал устойчивым работодателем: на сегодня 2,6 миллиона человек трудятся в субъектах МСП.

- Что делает Департамент в области развития инфраструктуры для ведения бизнеса и внедрения инноваций?

- Мы продолжаем активно развивать технологическую инфраструктуру, в частности - технопарки. Наш новый проект, которому мы посвятили этот год, это инновационный кластер, предлагающий новый формат взаимодействия технологического и инновационного бизнесов. На основе кластера происходит кооперация и стимулирование отдельных проектов с помощью конкретных мер поддержки.

Одна из задач, которую решает кластер – помочь уже работающим инновационным компаниям, а также вновь создаваемым стартапам оттестировать свою инновацию, свой новый продукт. Кластер предоставляет различные "пилотные" площадки, сейчас их у нас 19: это больницы, образовательные учреждения, деловые центры. Отдельно рассматриваем возможность использования для "пилотов" спортивных площадок, так как очень много инноваций в спортивной сфере: это тренажеры, различные приложения, ИТ-продукты.

- Нужно ли инноваторам платить за использование пилотных площадок?

- У нас это бесплатно. Наша задача в большей степени коммуникационная, мы соединяем людей, помогаем специалистам найти друг друга. Сейчас идёт проработка вопросов, связанных с тем, как финансово помочь стартапам, поскольку далеко не у всех есть деньги на закупку оборудования даже для ведения пилотного проекта.

- Давайте подробнее остановимся на мерах финансовой поддержки МСП, ведь бизнес – это, прежде всего, деньги. Какие новые программы появились, какие из них наиболее востребованы предпринимателями?

- На сегодняшний день Москва предлагает малому и среднему бизнесу три блока финансовой поддержки. Это льготные займы, это гарантии и поручительства, а также субсидии. Самая востребованная форма поддержки – гарантии и поручительства. Наш Московский гарантийный фонд является самым крупным региональным фондом с капитализацией до 10 миллиардов рублей. В прошлом году за счет наших гарантий мы привлекли для малого бизнеса 22 миллиарда рублей банковского финансирования. В этом году наш план - 25 миллиардов, и, я думаю, мы его выполним.

Эта мера поддержки особенно популярна, поскольку любой предприниматель, который строит конкурентоспособный бизнес, неизбежно сталкивается с необходимостью использования заемных средств. Для того, чтобы взять кредит в банке, ему потребуется обеспечение, а зачастую, особенно на ранней стадии, у него просто нет объекта в собственности, который можно было бы заложить. Поручительства нашего гарантийного фонда покрывают до 70% (но не свыше 100 миллионов рублей) от суммы кредита. То есть мы подставляем бизнесу своё плечо и фактически берем значительную часть риска на себя. Мы создали целую линейку продуктов: это поручительства для лизинга, факторинга, аккредитива, для участия в госзакупках. По всем этим направлениям через механизм Фонда проходит от 1000 до 1500 предпринимателей в год. Кроме того, если нужен кредит на сумму более 100 миллионов, мы выдаём согарантии совместно с Корпорацией МСП, что позволяет предпринимателям получить 100% обеспечения от институтов развития.

- На сайте правительства Москвы постоянно обновляется список субсидиарных мер поддержки, причем эта помощь может охватывать самые неожиданные аспекты деятельности компании.

- Да, второй важный блок связан именно с субсидиями. Москва является здесь признанным передовиком и новатором, потому что мы находим возможность применить финансовую субсидию во всех сферах, с которыми пересекается предприниматель. Почти все субсидии – это компенсации каких-то затрат: процентов по кредитам, транспортировки, лизинговых платежей и так далее. Одно из наших новшеств - компенсация для начинающих предпринимателей до 1 миллиона рублей затрат на создание бизнеса по франшизе.

Другая уже устоявшаяся субсидия компенсирует затраты на закупку оборудования и модернизацию производства. Ею пользуются в основном представители технологического бизнеса, которые располагаются в технопарках. Есть ещё отдельная субсидия по компенсации затрат на инжиниринговые услуги для инновационного кластера.

Среди самых новейших субсидий - компенсация работодателю затрат на обучение своих сотрудников, а также единственная авансовая субсидия: мы даём до 1 миллиона рублей коворкингам на создание в своем пространстве центров услуг для бизнеса. Нам важно расширять свою сеть, ведь в коворкинги часто приходят такие предприниматели, которых труднее всего охватить официальными мерами поддержки.

- Насколько сложно получить субсидию?

- И сложно, и несложно. Для тех, кто к этому заранее готовился, сложностей никаких нет. Но бывает, что предприниматель не закладывает себе в документацию перспективу получения субсидии и потом не может подтвердить, например, происхождение оборудования, транспортировку. Поэтому мы поставили цель – обучить предпринимателей, помочь им получить нашу поддержку. По каждой субсидии мы сформировали набор необходимых формальных документов, для каждого из которых написали инструкцию по заполнению, предложили образцы.

Получить помощь при подаче заявки на субсидию можно в созданных нами центрах услуг для бизнеса (ЦУБ), которые есть в каждом районе города. Туда можно прибыть с пакетом документов, наши специалисты их рассмотрят, при необходимости скорректируют и дадут консультацию. Мы также проводим мастер-классы, некие семинары по мерам поддержки с полным инструктажем, что позволяет с минимальными ошибками подготовить документы.

- Вы сказали, что одним из важнейших направлений деятельности департамента является поддержка экспорта в сфере малого и среднего бизнеса. Существуют ли отдельные субсидии для экспортеров?

- Экспортное направление развиваем особо. Мы установили три специальные экспортные субсидии, связанные с сертификацией и патентованием товара или услуги за границей, а также с транспортировкой продукции за рубеж.

И, наверное, одна из самых популярных субсидий – это субсидия на конгрессно-выставочную деятельность. Мы утвердили перечень более 1000 самых популярных международных и российских выставок, участие в которых компенсируем. Если российская выставка, сможем компенсировать до 350 тысяч рублей, зарубежная – 700 тысяч. Заявки на субсидии можно подать на сайтах Московского экспортного центра и проекта Малый бизнес Москвы.

Что касается выставочной деятельности, то нашим успехом можно считать проект Made in Moscow, с которым мы выезжали на крупные зарубежные выставки. Мы делали коллективный стенд для московских предпринимателей, организовывали им деловые переговоры, по итогам которых они заключали контракты. На следующий год мы выбрали для этого проекта 18 выставок в тех отраслях, за которые голосовали сами предприниматели.

Здесь хочу остановиться на двух мероприятиях этого года, которые резонировали с нашей приоритетной деятельностью. Так, мы вывезли 27 ведущих московских дизайнеров фэшн-индустрии на неделю моды в Париж, где они смогли показать свои коллекции и изделия. Второе мероприятие – американский фильм-маркет, где российские кинорежиссеры и аниматоры представили свою продукцию.

- В своих выступлениях Вы не раз говорили о необходимости обратной связи, диалога с бизнесом? Наблюдается ли сближение органов власти и предпринимательского сообщества?

- Когда я начал заниматься этой работой, моей первой задачей было понять, насколько предприниматели знают, что мы можем для них сделать. Можно придумать хоть ещё 150 мер поддержки, но эта работа будет напрасной, ели они не дойдут до потребителя. И это не отличается от работы любого рынка: придумываешь продукт, тестируешь его, смотришь, востребован ли он, и если востребован – продвигаешь на рынок. Так мы шаг за шагом делаем серьезную коммуникационную работу, и мне было приятно, что в нацпроект отдельным федеральным проектом включили популяризацию предпринимательства.

Это огромная проблема была – информационная пропасть между государством и предпринимателем. Многие просто про нас не знают, а кто-то знает, но считает, что наши меры поддержки не могут быть эффективными в связи со сложностью их получения. Сегодня часть этих вопросов снята за счёт программ по информированию бизнес-сообщества. Так, по субсидиям мы провели масштабную информационную кампанию, используя и соцсети, и телевидение, и СМИ, и плакаты на территории города. Мы даже использовали в качестве послов тех предпринимателей, которые уже получили нашу поддержку. И сразу пошел поток заявок, на основе которых мы увидели, что нужно изменить, что добавить, что поправить. Пошла очень хорошая обратная связь.

Поэтому вопрос с охватом предпринимателей информацией – один из приоритетных, а дальше, получив связь, тёплый контакт, мы уже по-другому сможем выстраивать эту систему. Когда у тебя миллион предпринимателей, но контакты имеешь со ста тысячами, это неплохо, но мало. Поэтому мы пошли по пути наращивания контактов через сегменты. Теперь мы берем ту или иную индустрию, и рассматриваем её специфику со всех сторон. Подбираем для нее классические инструменты поддержки, а также те, которые требуются им дополнительно. Например, киноиндустрия и аниматоры запрашивают поддержку по переводу их материалов на иностранные языки для позиционирования на зарубежных площадках.

Как я уже говорил, мы начали активно использовать коворкинги для распространения информации о наших мерах поддержки. Мэр Москвы поддержал инициативу по созданию субсидии для коворкингов, чтобы они поставили у себя центры услуг для бизнеса. Там будет находиться их работник, обладающий компетенцией, чтобы рассказывать, что может сделать город. Будет предусмотрена возможность получить прямую консультацию из наших структур. Это позволит нам охватить стартаперов, инноваторов, айтишников и фрилансеров.

- Касаясь поддержки стартапов: как город выявляет инновационные решения и помогает им вырасти в успешный бизнес? Оцените итоги программы Urban.Tech Moscow, насколько она оказалась эффективной?

- Первоначальная цель программы: через формат хакатона найти решения задач, которые есть у города, у корпораций. Понятно, что это в основном ИТ-решения. Хакатон, я считаю, это проект, который будет иметь дальнейшее развитие. Он не только даёт решения, которые будут важны для индустрии, города, для рынка в целом. Это еще и "пылесос кадров", собирающий лучших разработчиков не только из Москвы, но и со всей России, а в этом году – ещё из шести государств. Участники имеют три посыла: сформировать команду, найти решение конкурсного задания и получить ещё и денежное вознаграждение.

Важным моментом стало и то, что Urban.Tech для большинства ребят, участвующих в программе, стала площадкой для рекрутинга, где корпорации, органы власти и стартапы могли заниматься подбором кадров. Это оказалось очень востребованной историей, в том числе и для нашего департамента, которому для внедрения платформенных решений требуются качественные программисты. Кстати, наш портал mbm.mos.ru, который является своеобразным окном между бизнесом и городом, недавно получил премию Рунета как один из лучших продуктов в номинации "Государство и общество". Сегодня наша задача всю работу для бизнеса максимально перевести в цифру, девиз такой: всё, что можно сделать в электронном виде, надо сделать в электронном виде. Поэтому мы планируем до середины второго квартала следующего года свести воедино на этой платформе огромное количество наших сервисов, чтобы предприниматель взаимодействовал с оффлайн-структурами только тогда, когда это юридически необходимо.

- В этом году Москва в качестве пробного шара запустила ряд бизнес-акселераторов. Насколько востребованными они оказались?

- Когда мы формировали программу поддержки предпринимательства, мы делали упор на образовательные аспекты. Постоянно искали новые форматы, начинали с обычных семинаров, тренингов, затем начали расширять линейку. Мы сделали Стартап-школу, куда приходит желающий открыть своё дело, который не знает, с чего начать. Мы создали программу первых шагов для начинающих, Онлайн-Академию, в которой можно обучаться без отрыва от основной деятельности.

Что касается акселерации, то мы изучали имеющуюся мировую практику и вышли на следующую схему. Вы приходите в венчурный фонд и просите поддержки. Я вас в первый раз увидел, не знаю вашей команды, поэтому я говорю: "Ок, заходите в акселератор. В процессе акселерации я, во-первых, "прокачиваю" вашу команду, во-вторых, понимаю ваш уровень и, в-третьих – оцениваю сам проект, если ли у него возможности для роста. Это даёт возможность и самой команде повысить уровень, настроив внутреннее взаимодействие, бизнес-инструменты.

Поэтому мы решили сначала сделать отраслевые тематические акселераторы, чтобы попробовать на них, и, если результат нас устроит, уже в 2020 году сформировать целостную программу. Мы взяли сегменты социальных проектов, общепита и сферы услуг. Кроме того, сделали два экспортных акселератора, так как здесь задача сложнее: не только повысить эффективность бизнеса, но и подготовить продукт к реализации на мировых рынках.

Еще один наш акселератор связан с проектами инновационного кластера – это акселератор технологических предпринимателей, который организуется в партнерстве с корпорациями. Первый трек "Цифровые сервисы", который начнет работу 17 января 2020 года, был запущен совместно с Яндексом. На 20 мест в акселераторе была подана 931 заявка. То есть, конкурс на участие в проекте составил примерно 47 команд на 1 место. Столь внушительное количество заявителей говорит о высоком интересе технологических предпринимателей к мерам поддержки бизнеса, оказываемым столичными властями. Уверен, что для участия в акселераторе будут отобраны лучшие из лучших, а их решения пойдут на пользу нашему городу. Данная программа акселерации займет около 10 недель. В течение каждой из них предприниматели смогут проводить индивидуальные консультации с трекерами и экспертами в удобном и привычном формате, включая конференции по скайпу, общение по телефону и очные встречи. По пятницам будут проводиться презентации по динамике проектов, а по субботам – воркшопы. За время программы ее участники смогут прокачать свой технологический стартап вместе с лидером рынка и получить поддержку города и корпораций в развитии своего дела.

Все наши акселераторы являются бесплатными для предпринимателей. Это больше, чем просто образование. Здесь мы берем сразу команду, бизнес целиком. Для нас важно удешевить продукт, перевести его в такой формат, который будет доступен многим. Сделав сейчас несколько акселераторов, мы поймём, сможем ли мы эту методологию развернуть на широкую аудиторию, чтобы ею смогла воспользоваться даже какая-нибудь маленькая кафешка, которая вряд ли сможет пробиться в акселерационную программу.

- Предусмотрены ли акселерационные мероприятия для вовлечения в бизнес юных горожан?

- Мы провели молодёжный акселератор в рамках проекта "Бизнес-уикенд". В рамках этого 8-недельного мероприятия студенты и школьники получали задание, им рассказывали про успешные кейсы. Каждую неделю они отчитывались перед наставниками, которые корректировали их работу.

Вообще нам, как государству, важно вовлечь больше ребят в бизнес, показать, что у них есть другой путь, что у них после учёбы есть выбор: пойти в серьезную компанию или же, если есть бизнес-таланты, попытаться собрать команду и открыть своё дело. Есть ещё важный психологический момент, когда юный бизнесмен заработал первые деньги и не понимает, зачем ему дальше учиться. Надо показать ему, что для перехода на следующий уровень потребуются другие, содержательные знания, в том числе – финансовая грамотность, которая у них на сегодняшний день полностью отсутствует. В противном случае через 5-10 лет такой предприниматель уже не сможет быть конкурентоспособным. Поэтому мы всегда говорим, что молодые люди должны параллельно с бизнесом продолжать учиться.

Самое важное, что сегодня пронизывает все направления – это развитие человеческого капитала. Каждый собственник предприятия в любой сфере (от салона маникюра до оборонно-промышленного предприятия) сегодня заявит о нехватке профессиональных кадров. Поэтому мы ищем новые форматы, новые проекты, чтобы, начиная от маленьких ребятишек и до зрелых людей, помочь им выбрать и получить нужную специальность или же повысить свой уровень квалификации. Даже те, кто уже вышел на пенсию, точно так же могут заняться каким-нибудь делом: например - капитализировать свой опыт, используя тот же формат самозанятых.

- Как будет формироваться повестка Департамента на следующий год? Каковы планы, каких интересных событий ожидать?

- Одним из главных направлений будет тематика креативной индустрии: на следующий год ставлю для целого блока Департамента задачу формирования серьезной повестки для этой сферы. Анализ мировых тенденций показал, что в экономике мегаполисов, таких как Берлин, Лондон или Нью-Йорк креативная индустрия занимает от 7 до 15%, тогда как в Москве - менее 2%. При этом у нас идёт рост на 12% в год, тогда как на Западе – на 1-1,5%, что, конечно же, объясняется эффектом нашей низкой базы. Мы видим здесь огромнейший потенциал, хотя прекрасно понимаем, что это большая теневая история, многие не хотят высвечивать свои доходы. И наша задача создать для них максимально комфортные условия, в которых они не потеряют, а наоборот - приобретут. Разобщённость этих индустрий не даёт возможность формировать единую повестку для них, но и они не становятся от этого сильнее. Это вызов для нас.

Второе – это московский Инновационный кластер. Это пока юный проект, но у него очень большое будущее, учитывая различные вызовы, которые идут как со стороны федеральных властей, так и со стороны рынка. Это и технологии искусственного интеллекта, и любые другие сквозные технологии.

- Будет ли в этом году проводиться хакатон для решения городских задач?

- Хакатон постараемся провести. Но при этом мы хотим показать, что бизнес может делать такие проекты и без нашего участия. Вот сейчас мы подставили плечо, а завтра, будьте любезны, делайте сами. Некоторые корпорации уже делают для себя такую повестку. Это касается и хакатона, и пилотных площадок. Сегодня мы стараемся сделать пилотные площадки доступными, но рано или поздно это всё равно должно перейти на рыночные рельсы, потому что бизнес и сам может осилить эти проекты. Поэтому наш хакатон – это просто ступенька до тех пор, пока рынок сам по себе не готов. Как только он будет готов, мы должны уйти оттуда, чтобы не конкурировать и не мешать. Но пока хакатон ещё себя не раскрутил, поэтому будем, наверное, его делать.

Кроме того, постараемся выйти на совершенно нами не охваченные сегменты предпринимательства. Это всё, что связано с молодёжкой, а также с людьми старшего возраста. Будем отдельно формировать проекты и предлагать их для реализации. Со старшим возрастом сложнее, у людей много страхов, которые у молодёжи отсутствуют. Но у старшего возраста огромный опыт, знания, которые нельзя терять. Так, старшее поколение может работать в качестве наставников, это может стать той базой, на которой будут строиться новые решения. Создание для них отдельной программы - это тоже задача будущего года.

- Ну и, наконец, нашим читателям наверняка будет любопытно, как Вы собираетесь отметить Новый год. Можете поделиться своими праздничными планами?

- У меня секретов нет. Новый год – это для меня самый домашний праздник, когда мы всей семьёй будем устраивать для себя новогоднее веселье. Потом планирую отправиться в автомобильное путешествие. Никогда не ездил на Новый год куда-то далеко, хочу сделать такое турне, посмотреть города.

- Что хотите пожелать нашим читателям в наступающем году?