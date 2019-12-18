Москвин: решая сложности пригорода, мы помним и о развитии Ленобласти

О главных событиях уходящего года в строительной сфере Ленинградской области , достижениях региона, а также проблемах и грядущих переменах, планах работы в 2020 году рассказал в интервью РИА Новости вице-губернатор Ленинградской области Михаил Москвин.

- Подводя итоги года, каких результатов удалось достичь в уходящем году. Какое достижение вы считаете самым главным?

- Если говорить о строительном рынке, то новость года — это, безусловно, переход на эскроу-счета и проектное финансирование. Федеральные власти в прошлом году поручили провести реформу в строительстве, подвести черту и отказаться от долевого строительства. Переход не касался реализуемых проектов с 30% готовностью или с 10% площадей проданных по ДДУ. Реформу было необходимо провести в очень сжатые сроки - за год. А необходимо учитывать, что инвестиционный цикл строительства составляет 3-5 лет. В преддверие "точки невозврата" — 1 июля — мы провели несколько десятков семинаров, встреч, совещаний с застройщиками и банками и всем растолковали порядок перехода и получения банковского финансирования.

Сейчас можно сказать, что Ленинградская область идет вместе со всей страной - большинство застройщиков завершают свои проекты без перекройки экономики, что называется на переправе. Сейчас в нашем регионе возводится жилье по 157 разрешениям на строительство. По старым правилам продолжат строить 64% проектов, объем предполагаемого к вводу жилья в них составляет около 4 миллионов квадратных метров — это задел почти на два года. 5% проектов будут реализоваться за счет полученного в банках проектного финансирования - это неплохой процент для старта. 20% возводимого жилья сейчас не нуждаются в финансировании банков или дольщиков - их дома или уже на вводе в эксплуатацию или они уже продали все квартиры и больше поступлений денег не предвидится. Наконец, оставшиеся 11% (240 тысяч квадратных метров) — это проблемные объекты, которые мы достраиваем сами или с помощью Федерации.

- Сколько было введено в этом году квадратных метров жилья? Где в основном ведется строительство? Какова этажность зданий?

- Еще одно из достижений, которое я хотел бы отметить — Ленинградская область в этом году вышла в лидеры по показателю ввода жилья в пересчете на одного жителя — введено более 1,2 квадратных метров жилья на одного человека.

Мы входим в десятку регионов по абсолютным показателям ввода жилья. По состоянию на начало декабря в Ленинградской области сдано чуть более 2,1 миллиона квадратных метров жилой недвижимости. Я особенно хотел бы отметить, что 823 тысячи квадратных метров из них - это объекты индивидуального жилищного строительства - частные дома и коттеджи. Это более трети всего объема, что поддерживает репутацию региона, как территории для жизни на природе.

Конечно, Всеволожский район является лидером по строительству многоквартирных домов, там возводится 90% всего многоэтажного жилья - не зря Росстат объявил его самым густонасёленным районом страны. Ядро этого прироста дают Кудрово, Мурино, Янино, Бугры. Если первые два города - это территория высотного строительства, где проекты планировок были утверждены еще муниципальными органами власти, то застройка Бугров, которую утверждали уже областные власти, разительно отличается. Это особенно заметно, если ехать по КАД: застройщики возводят в Буграх дома по 12 этажей — максимально разрешенная этажность в области с позапрошлого года. И квартир-студий в таких относительно невысоких проектах гораздо меньше, чем у соседях в Мурино.

Все же в середине 2010 годов рынок стал выравниваться и застройщики, видя, что спрос перемещается в Санкт-Петербург, стали больше думать о комфорте.

- Кстати, о метраже. На днях губернатор Александр Дрозденко подписал указ о введении минимального размера квартир. Какое жилье чаще всего раскупается в области и отразится ли сокращение "доступного" жилья на стоимости квадратных метров. Вообще что, на ваш взгляд, привлекает потенциальных покупателей жилья в ЛО?

- Да, мы обязали застройщиков проектировать будущие квартиры площадью не менее 24 метров. Мы исходим из двух соображений. Во-первых, мы "подтягиваем" минимальную площадь жилья и нормы жилищной обеспеченности. Совершенно очевидно, что в студии живет по два, иногда и больше человек, но мы считаем места в садах, школах, парковки и другие объекты, как если бы в студии жил один человек. Это одна из причин дефицита мест. Таким образом, мы не даем застройщику "напихать" в дом студий по 18 метров и создать избыточную нагрузку на инфраструктуру. Затем, это вопрос комфортной среды: считается, что чем меньше жилых единиц на единице площади, тем проще живется "человеческой единице". Люди не хотят жить в общежитии коридорного типа. Это жилье уже не продается, его не покупают ни инвесторы для последующей сдачи в аренду, ни собственники для собственного проживания.

Высотная и высокоплотная застройка Кудрово и Мурино скоро закончится: эти проекты планировок скоро уже все построят. Новые проекты уже рассчитаны на привередливого покупателя. Люди сейчас думают, хотят ли они получить квартиру меньшей площади и комфорта, но в городе, либо большей площади и комфорта за ту же цену - но в пригороде.

Моя мечта, чтобы Ленинградская область развивалась в формате сити-вилл и малоэтажного жилья. Но для этого должны произойти серьезные изменения в сознании покупателей.

- В Ленобласти достаточно много долгостроев, как решается этот вопрос, сколько на данный момент насчитывается проблемных объектов в регионе? Сколько проблемных объектов будет "ликвидировано" в следующем году?

- Проблемные объекты, к сожалению, это обратная сторона долевого строительства. Посмотрите пятерку лидеров по жилищному строительству в России - эти же регионы регулярно появляются в новостях про обманутых дольщиков. Вместе с тем, соотношение количества брошенных застройщиками домов ко введенным в Ленинградской области такое же, как в среднем по России. Это говорит не о проблемах с контролем на местах, а о былых системных сложностях ФЗ-214.

Ленинградская область одна из первых разработала схему предоставления компенсационных участков для инвесторов, которые завершают проблемные дома. Кроме того, Дрозденко предложил целую программу компенсаций компаниям-донорам за достройку банкротов. Речь идет о приоритетном выкупе социальных объектов, строительстве инфраструктуры за бюджетный счет, скидках на подключение к сетям и так далее. Эти предложения нашли отклик у инвесторов. Только в этом году без прямого бюджетного финансирования было введено 10 домов на более 2 тысячи квартир, достроенных силами инвесторов.

Также в этом году заработал федеральный механизм помощи пострадавшим от недобросовестных застройщиков гражданам. Я имею ввиду достройку домов или выплату компенсаций Фондом защиты прав участников долевого строительства. Деньги на эти цели пойдут при почти равном софинансировании из федерального и областного бюджетов. Еще добавьте сюда средства компенсационного Фонда, в который делали отчисления застройщики: мы считали, что на восстановление прав дольщиков Ленинградской области в ближайшие три года будет направлено около восьми миллиардов рублей. При этом областная часть в размере 2,8 миллиарда рублей уже утверждена и зарезервирована в бюджете. Мы уже заключили соглашения о достройке или выплатам по ряду объектов, до конца года некоторые дольщики уже могут получить деньги. В ближайшее время мы сможем дать четкие и ясные ответы дольщикам таких тяжелых объектов, как "Норманн", "Ленспецстрой", "Строительное управление", "Навис" и других. Я очень надеюсь, что через несколько лет из нашего лексикона вообще исчезнет понятие "обманутый дольщик".

- Вместе с возведенным жильем появляются проблемы с социальной инфраструктурой. Сколько в этом году возведено социальных объектов, сколько необходимо возвести, чтобы разрешить проблемы с нехваткой социальной инфраструктуры?

- Социальные объекты возводятся в Ленинградской области по нескольким программам: за счет бюджета региона, по федеральной программе "Стимул", по компенсационной программе "Социальные объекты в обмен на налоги" счет застройщиков с возвратом их вложений из налоговых поступлений. Я люблю повторять эту цифру: за период с 2013 по 2018 год в области было построено 60 детских садов. Это очень внушительный показатель. В этом же году построено за частные средства и выкуплено в муниципальную собственность 12 детских садов, до конца года планируется получить ввод 4 детских сада. Еще один детский сад введен в эксплуатацию на средства застройщика, его выкуп будет в 2020 году. За средства адресной инвестиционной программы было введено два детских сада.

Что касается соглашений "Социальные объекты в обмен на налоги", то сейчас их уже 49. До конца 2036 года этими соглашениями предусмотрено строительство 202 объектов образования: 152 детских садов и 50 школ. Уже по программе "Соцобъекты в обмен на налоги" построено 53 объекта: 46 детских садов и семь школ. Выкуплены 29 детских садов и 6 школ. До конца декабря еще будут выкуплены семь садов на тысячу мест. Сейчас по программе строится 16 объектов — девять детских садов и шесть школ.

- Планы на будущий год, сколько средств заложено на строительство социальных объектов, что планируется делать, какие главные направления выбраны на будущий год?