Дети из семьи, в доме которой нашли арсенал, остаются в больнице

Дети, в чьем доме под Гатчиной нашли арсенал, рассказали о своей жизни

Дети, в чьем доме под Гатчиной нашли арсенал, рассказали о своей жизни

"Дети пока в больнице и останутся там, пока не решится вопрос об их помещении в социальное учреждение", - сказала представитель аппарата омбудсмена.