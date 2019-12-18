Дети из семьи, в доме которой нашли арсенал, остаются в больнице

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Шесть детей из семьи, в чьем доме в Ленинградской области обнаружили нелегальное оружие, а главу семейства задержали по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью, остаются в больнице, их состояние оценивается как нормальное, сообщила РИА Новости представитель аппарата уполномоченного по правам ребенка в регионе.
Ранее СУСК РФ по Ленинградской области сообщило о возбуждении уголовных дел после того, как в частном доме многодетной семьи в деревне Химози Гатчинского района обнаружили большое количество нелегального огнестрельного оружия и боеприпасов, а главу семейства задержали по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью. Сообщалось, что шесть детей в возрасте от 9 до 17 лет помещены в Гатчинскую районную больницу, ни у одного ребенка нет документов и регистрации, они не посещали местные учреждения образования.
"Дети пока в больнице и останутся там, пока не решится вопрос об их помещении в социальное учреждение", - сказала представитель аппарата омбудсмена.
По ее информации, дети "в нормальном состоянии". "Сейчас с ними работают психологи", - добавила собеседница агентства.
В среду суд изберет меру пресечения хозяину коттеджа, где хранилось оружие, Андрею Бовту.
17 декабря, 19:53История многодетной семьи из Химози обросла жуткими эпизодами