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Дети из семьи, в доме которой нашли арсенал, остаются в больнице
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РИА Новости

Дети из семьи, в доме которой нашли арсенал, остаются в больнице

12:37 18.12.2019
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© СК РФСледственные действия в деревни Химози Ленинградской области
Следственные действия в деревни Химози Ленинградской области
© СК РФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Шесть детей из семьи, в чьем доме в Ленинградской области обнаружили нелегальное оружие, а главу семейства задержали по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью, остаются в больнице, их состояние оценивается как нормальное, сообщила РИА Новости представитель аппарата уполномоченного по правам ребенка в регионе.
Ранее СУСК РФ по Ленинградской области сообщило о возбуждении уголовных дел после того, как в частном доме многодетной семьи в деревне Химози Гатчинского района обнаружили большое количество нелегального огнестрельного оружия и боеприпасов, а главу семейства задержали по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью. Сообщалось, что шесть детей в возрасте от 9 до 17 лет помещены в Гатчинскую районную больницу, ни у одного ребенка нет документов и регистрации, они не посещали местные учреждения образования.
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"Дети пока в больнице и останутся там, пока не решится вопрос об их помещении в социальное учреждение", - сказала представитель аппарата омбудсмена.
По ее информации, дети "в нормальном состоянии". "Сейчас с ними работают психологи", - добавила собеседница агентства.
В среду суд изберет меру пресечения хозяину коттеджа, где хранилось оружие, Андрею Бовту.
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Обнаружение арсенала с оружием в доме под ПетербургомЛенинградская областьГатчинаРоссияПроисшествия
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