ВМС Китая объяснили, почему новый авианосец назвали "Шаньдун"

ПЕКИН, 18 дек – РИА Новости. Официальный представитель Военно-морских сил Народно-освободительной армии Официальный представитель Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая Чэн Дэлэй объяснил, почему новый китайский авианосец получил название "Шаньдун" и бортовой номер "17".

Во вторник 17 ноября на военно-морской базе в городе Санья на острове Хайнань в присутствии председателя КНР Си Цзиньпина состоялась церемония передачи ВМС НОАК второго авианосца "Шаньдун", который также стал первым китайским авианосцем собственного производства. Заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся торжественно объявил, что авианосец принят на вооружение военно-морских сил НОАК, ему присвоено имя "Шаньдун" и бортовой номер "17".

"В правилах наречения военных кораблей четко сказано, что военные корабли выше типа "крейсер" и "универсальный десантный корабль" получают названия провинций или городов центрального подчинения. В соответствии с этим правилом, а также с учетом заявок самих провинций и городов второй китайский авианосец получил название "Шаньдун", - сказал Чэн Дэлэй в интервью Центральному телевидению Китая.

Кроме того, он пояснил, что кораблю был присвоен бортовой номер "17", потому что у первого китайского авианосца "Ляонин" бортовой номер "16".

Существует несколько версий того, почему у авианосца "Ляонин" бортовой номер "16", согласно самой распространенной, с момента заключения сделки о покупке крейсера "Варяг" у Украины и до полного завершения его реконструкции прошло 16 лет.

Второй китайский авианосец Type 001A, который получил название "Шаньдун", стал первым собственного производства, был спущен на воду в апреле 2017 года. Его строили с 2013 года. Длина авианосца - 315 метров, ширина - 75 метров, вес — 70 тысяч тонн, крейсерская скорость — 31 морской узел. Китайские СМИ сообщали, что на борту могут базироваться 36 истребителей "Цзянь-15" (J-15). Первое тестовое плавание авианосца состоялось 13-18 мая этого года.