"Укрнафта" сообщила о победе в споре с Россией в швейцарском суде

Суд также обязал Россию выплатить "Укрнафте" 155 тысяч швейцарских франков (примерно десять миллионов рублей) судебных издержек.

В решении также говорилось, что Москва должна выплатить проценты в размере 5,5 миллиона долларов, а также арбитражные расходы на 3,5 миллиона долларов.