Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-18T16:41+0300
https://ria.ru/20191218/1562524404.html
"Укрнафта" сообщила о победе в споре с Россией в швейцарском суде
https://cdn21.img.ria.ru/images/156252/49/1562524915_246:627:2773:2048_1036x0_80_0_0_0679a58cc4bf13ea5c4d2a472021b392.jpg
РИА Новости

"Укрнафта" сообщила о победе в споре с Россией в швейцарском суде

12:27 18.12.2019 (обновлено: 16:41 18.12.2019)
162150
© РИА Новости / СтрингерАвтозаправочная станция "Укранафта" в Киеве
Автозаправочная станция Укранафта в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 18 дек — РИА Новости. Верховный суд Швейцарии не удовлетворил жалобу России на решение международного арбитража о взыскании 44,4 миллиона долларов в пользу "Укрнафты", сообщает украинская компания на своем сайте.
Уточняется, что решение было принято 12 декабря.
Суд также обязал Россию выплатить "Укрнафте" 155 тысяч швейцарских франков (примерно десять миллионов рублей) судебных издержек.
В начале апреля постоянный третейский суд в Гааге постановил взыскать с России 44,4 миллиона долларов в пользу украинской компании в качестве компенсации за утрату имущества в Крыму.
В решении также говорилось, что Москва должна выплатить проценты в размере 5,5 миллиона долларов, а также арбитражные расходы на 3,5 миллиона долларов.
В мае Россия обжаловала это решение.
Замминистра юстиции Михаил Гальперин в июне сообщил РИА Новости, что украинские компании и физлица оценили свой ущерб от якобы утраты активов в Крыму в несколько миллиардов долларов.
Заправочная станция компании Укрнафта
16 апреля, 17:17
Россия отказалась признавать решение Гаагского суда по иску "Укрнафты"
11912682114951028
Обсудить 263
УкрнафтаШвейцарияРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Сейчас из Российского бюджета будут по судам выкачивать миллиард за миллиардом , за утраченные активы в Крыму . Дорого станет НАШ Крым Российским бюджетникам , из их кармана платить будут . Санкции они уже оплачивают .
18 декабря, 12:43
freizdorf
588611310439
Укрнафта должна по судам нашей Татнефти, гораздо больше. Годами не платят. Но почему то наша власть как то стесняется об этом публично говорить.
18 декабря, 12:34
Стас Титов
484813219
Рекомендуем
Зона контроля Государственной пограничной службой Украины
Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту
Задержанный польской полицией гражданин Украины
Пьют и убивают: в Польше резко выросла украинская преступность
Американские танки Абрамс в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019
В Генштабе заявили о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Задержанные японские суда в Южно-Курильске
В ФСБ объяснили задержание японских рыболовецких судов
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
"Даем ему сутки". Кто хочет сменить Зеленского на посту президента
Глава компании Нафтогаз Украина Андрей Коболев
"Нафтогаз" оценил вероятность подписания контракта по газу с Россией
Севастополь. Крым
В Крыму оценили планы Зеленского лишить Севастополь "спецстатуса"
Задержание лиц, причастных к созданию террористического сообщества и участию в нем, в исправительной колонии №2 в Калмыкии
В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Ирина Гусева
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Комитет сената США одобрил пакет антироссийских санкций
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель выступила против санкций США по "Северному потоку — 2"
Пентагон
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Задержанные японские суда в Южно-Курильске
Япония потребовала от России вернуть задержанные рыболовные суда
Испытательный цех предприятия Серийный завод Антонов
В Раде заявили о неспособности Украины поставить Перу один Ан-178
Дорожные знаки на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:24Контактная группа по Донбассу не согласовала обмен и разведение сил
01:43Армия Хафтара продвигается к центру Триполи
01:42Генассамблея призвала США выдавать визы направляющимся в ООН делегатам
01:39В австралийском штате объявили режим ЧС из-за пожаров
01:35В Мексике расследуют связи полицейского руководства с наркомафией
01:35Финский журналист восхитился железными дорогами в России
01:33ЕС порекомендовали выработать "долгосрочную стратегию" сдерживания РФ
01:31Ирина Шейк снялась для японского глянца в образе советской работницы
01:29В сенате США придумали, как еще наказать Россию за "Крым и Донбасс"
01:25ЕП ждет, что Венецианская комиссия оценит закон о СМИ-иноагентах в РФ
01:21На вокзале Симферополя для туристов откроют информационный центр
01:10СМИ: на севере Йемена восемь человек умерли от свиного гриппа
01:03Спецпредставитель ОБСЕ по переговорам в Минске уходит со своего поста
00:58Киев оказался не готов к обмену пленными в Донбассе, заявили в ЛНР
00:56ЕП хочет расширить трактовку условий снятия санкций с России
00:50СМИ: КС Украины отказался восстановить экс-главу суда в должности
00:46Строительство порта под Калининградом завершат не раньше 2021 года
00:41Косачев одобрил принятие ООН резолюции против героизации нацизма
00:37Киев не провел разбирательств по обстрелам в Донбассе, заявили в ДНР
00:34Симоньян прокомментировала угрозы в адрес журналистов Sputnik Estonia
Лента новостейМолния