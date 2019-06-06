Украинские инвесторы потребовали миллиарды долларов за активы в Крыму

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Украинские компании и физлица оценили свой ущерб от утраты активов в Крыму в несколько миллиардов долларов, сообщил заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин.
По его словам на сегодняшний день украинскими компаниями и физическими лицами подано более 10 исков в международный арбитраж связи с соглашением между правительством РФ и кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 года.
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"Заявители требуют от РФ возмещения стоимости имущества, якобы утраченного такими лицами. Сумма заявленных требований является существенной, измеряется несколькими миллиардами долларов", - сказал Гальперин в интервью РИА Новости.
Национализация в Крыму прошла до 1 марта 2015 года. Всего в перечень национализированного имущества вошло около 250 объектов частной собственности, в том числе все объекты украинского олигарха Игоря Коломойского, а также Ялтинская киностудия, предприятия "Крымэнерго", "Крымавтотранс", филиал "Укртелекома", "Черноморнефтегаз", "Крымхлеб", судостроительные и промышленные предприятия и другие.
В свою очередь Минюст России заявил, что Россия подала в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений по искам украинских компаний.
В прошлом году постоянный третейский суд в Гааге сообщал, что принял решение по иску украинского "Эверест Истейт" и ряда других истцов к России, в котором они требовали компенсацию из-за потери бизнеса в Крыму после его присоединения к РФ. По данным украинского информагентства УНИАН, суд назначил компенсацию в размере 159 миллионов долларов. В марте глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что компания выиграла в Гааге иск против РФ о взыскании ущерба в связи с утерей активов в Крыму, компания ожидает решения суда о сумме компенсации в конце 2019 - начале 2020 года. В апреле о решении Гаагского арбитража взыскать с РФ 44,4 миллиона долларов по аналогичному иску "Укрнафты" сообщала пресс-служба этой компании.