Украинские инвесторы потребовали миллиарды долларов за активы в Крыму

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Украинские компании и физлица оценили свой ущерб от утраты активов в Крыму в несколько миллиардов долларов, сообщил заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин.

По его словам на сегодняшний день украинскими компаниями и физическими лицами подано более 10 исков в международный арбитраж связи с соглашением между правительством РФ и кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 года.

"Заявители требуют от РФ возмещения стоимости имущества, якобы утраченного такими лицами. Сумма заявленных требований является существенной, измеряется несколькими миллиардами долларов", - сказал Гальперин в интервью РИА Новости.

Национализация в Крыму прошла до 1 марта 2015 года. Всего в перечень национализированного имущества вошло около 250 объектов частной собственности, в том числе все объекты украинского олигарха Игоря Коломойского, а также Ялтинская киностудия, предприятия "Крымэнерго", "Крымавтотранс", филиал "Укртелекома", "Черноморнефтегаз", "Крымхлеб", судостроительные и промышленные предприятия и другие.

В свою очередь Минюст России заявил, что Россия подала в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений по искам украинских компаний.