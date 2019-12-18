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2019-12-18T12:25+0300
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Эксперт рассказал о целях санкций США против "Северного потока — 2"
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РИА Новости

Эксперт рассказал о целях санкций США против "Северного потока — 2"

12:25 18.12.2019
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© Nord Stream 2 / Paul LangrockСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Paul Langrock
Строительство газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Санкции США против "Северного потока-2", средства на которые предусмотрены в новом оборонном бюджете страны, являются демонстративным жестом, которым Вашингтон хочет показать, как борется с "русской агрессией", заявил РИА Новости руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.
Сенат США во вторник проголосовал за оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены средства на "противодействие России" в различных областях, санкции против "Северного потока-2" и военная помощь Украине. Теперь документ должен поступить на подпись президенту страны Дональду Трампу. Он уже заявил, что готов незамедлительно подписать документ.
Строительство газопровода Северный поток-2
Вчера, 10:59Сказано в эфире
Эксперт оценил шансы США по противодействию энергопроектам РФСША признали, что не смогут остановить "Северный поток-2", пишет Bloomberg. В эфире радио Sputnik заведующий сектором Энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков назвал подобные попытки обреченными.
"Бюджет будет введен в действие через месяц, по времени американцы не успевают. Слишком поздно, чтобы остановить "Северный поток-2", он будет достроен до того, как закон о бюджете будет введен в действие, и США смогут принять хоть какие-то меры против тех компаний, которые были задействованы в строительстве "Северного потока". США слишком поздно опомнились, но я думаю, это неслучайно. Отчасти это такая показуха, демонстративный жест, чтобы показать, как Америка борется с "русской агрессией", поддерживает Украину и так далее", - заявил эксперт.
Кроме того, Батюк обратил внимание, что "сам этот закон уже вызвал неоднозначную реакцию американских союзников в Европе, которые сочли это вмешательством в европейские дела, попыткой США придать экстерриториальный статус своему внутреннему законодательству, распространить его на независимые суверенные государства". "И это не может не вызывать негативной реакции в той же ФРГ", - отметил он.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Вчера, 10:04
Нет рычагов влияния. США о неспособности остановить "Северный поток–2"
Политолог также считает, что Вашингтон стремится сорвать проект "Северный поток-2", опасаясь конкуренции. "США надеются выйти на европейский рынок со своим сланцевым газом, но себестоимость этого газа, который американцы вынуждены транспортировать в сжиженном виде через Атлантику, по определению будет намного выше, чем трубопроводный газ, идущий из России. Отсюда стремление каким-то образом сорвать строительство и "Северного потока", и "Турецкого потока" под предлогом противодействия так называемой "русской агрессии", - пояснил он.
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18
"Северный поток — 2"
2730111
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Северный поток — 2Владимир БатюкТурецкий потокДональд ТрампРоссийская академия наукСШАВ мире
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