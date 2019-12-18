Эксперт рассказал о целях санкций США против "Северного потока — 2"

"Бюджет будет введен в действие через месяц, по времени американцы не успевают. Слишком поздно, чтобы остановить "Северный поток-2", он будет достроен до того, как закон о бюджете будет введен в действие, и США смогут принять хоть какие-то меры против тех компаний, которые были задействованы в строительстве "Северного потока". США слишком поздно опомнились, но я думаю, это неслучайно. Отчасти это такая показуха, демонстративный жест, чтобы показать, как Америка борется с "русской агрессией", поддерживает Украину и так далее", - заявил эксперт.