СК попросил "закрыть" процесс по делу об арсенале в доме под Гатчиной

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек - РИА Новости. Следствие просит "закрыть" заседание суда, на котором в среду будет избрана мера пресечения хозяину коттеджа с оружием под Следствие просит "закрыть" заседание суда, на котором в среду будет избрана мера пресечения хозяину коттеджа с оружием под Гатчиной Андрею Бовту, подозреваемому в сексуальном насилии над дочерью, сообщает СУСК по Ленинградской области

Вопрос будет рассмотрен Гатчинским городским судом Ленобласти. "Время заседания ещё не назначено. Будем ходатайствовать о закрытии процесса", - говорится в сообщении СУСК.

В ведомстве добавили, что закрытый режим заседания - это стандартная процедура при рассматривании дел, где речь идёт о половой неприкосновенности несовершеннолетних.

В Гатчинском суде РИА Новости сообщили, что пока материалы по этому делу им не поступили.