Глава Медиакорпорации КНР дал интервью итальянскому телеканалу TGCOM24

МОСКВА, 18 дек - . Крупнейший итальянский коммерческий медиахолдинг Mediaset TGCOM 24 подготовил интервью с генеральным директором Медиакорпорации КНР Шэнь Хайсюном. В интервью глава Медиакорпорации Китая ответил на вопросы известного итальянского ведущего Лука Ригони о медиареформе, китайской экономике, китайско-американской торговле, а также ситуации в Особом административном районе Сянган и др. Интервью прошло в праймтайм в эфире телеканала TGCOM24 16 декабря в нескольких программах. Ниже приводится полный текст интервью. " Проект "Россия-Китай: Главное . Крупнейший итальянский коммерческий медиахолдинг Mediaset TGCOM 24 подготовил интервью с генеральным директором Медиакорпорации КНР Шэнь Хайсюном. В интервью глава Медиакорпорации Китая ответил на вопросы известного итальянского ведущего Лука Ригони о медиареформе, китайской экономике, китайско-американской торговле, а также ситуации в Особом административном районе Сянган и др. Интервью прошло в праймтайм в эфире телеканала TGCOM24 16 декабря в нескольких программах. Ниже приводится полный текст интервью.

- Как вы рассматриваете развитие китайских медиа, в частности, интернет-медиа, телевидения, радио и газет? Каким образом средства массовой информации смогут лучше удовлетворять сегодняшним информационным запросам разнообразной аудитории, касающимся общества, культуры, экономики, производства, урбанизации, сельского хозяйства?

- Мы как раз и занимается изучением именно того, о чем вы меня спросили. По мере наплыва новых медиа и новых технологий традиционные китайские СМИ столкнулись с огромными вызовами, во-первых, это вызовы технологические. В настоящее время очень многие интернет-компании не располагают возможностями информационной обработки, как профессиональные СМИ, но они обладают сильными функциями информационной передачи и освещения. Поэтому многие традиционные СМИ, - радиоканалы, телеканалы и печатные издания столкнулись с вызовами, их влияние ослабевает, падает эффективность, включая и экономический эффект.

Столкнувшись с вызовами, наша Медиакорпорация в русле реализации указаний председателя КНР Си Цзиньпина об углублении развития конвергентных медиа-ресурсов, с самого начала своего развития, учитывая реалии, воспользовалась возможностями, которые дало появление в мире мобильной связи формата 5G, и выдвинула собственную стратегию развития, основанную на формуле: 5G+4k/8k+AI (формат 5G, сверхвысокое разрешение 4k/8k и технологии Искусственного интеллекта).

Главное в этой стратегии – реорганизация традиционных СМИ, - радио и телевидения, а также преобразование всей медиаиндустрии за счет новых медиа и новых технологий. В этом году наши изыскания уже дали первые позитивные плоды: с одной стороны, сфера влияния нашей корпорации распространилась на новые медиа. Взять, например, освещение и информационную поддержку мероприятий, посвященных 70-летию образования КНР, - благодаря ряду новых медиатехнологий, мы разместили наш контент на новых ресурсах новых медиа в подходящих и привычных для аудитории медиаформатах, эта практика оказалась успешной.

В новых медиа юбилейные программы, посвященные 70-летию образования КНР, собрали 3,35 миллиардов просмотров, это ведь заоблачные показатели! А благодаря улучшению качества передач традиционного телевидения, спад интереса аудитории тоже несколько снизился. Мы приложили максим усилий для повышения качества программ, в течение этого года нам удалось обновить и повысить качественный уровень более 200 программ, что создало у аудитории хороший имидж традиционных телевидения и радио. По телевизору трансляцию торжеств по случаю 70-летия образования КНР смотрели более 700 миллионов зрителей. В то же время нам удалось добиться большого прогресса в объединении телевидения, радио и других традиционных СМИ с новыми медиа-ресурсами: теперь лучшие программы на мобильных СМИ можно одним кликом перевести на телеэкран, в то же время лучшие радио- и телепрограммы точно также просто можно смотреть на мобильном телефоне. При поддержке некоторых интернет-компаний нам удалось внедрить такую технологию. Таким образом, сегодня Медиакорпорация КНР – это не только является традиционное средство радио- и теле-распространения, корпорация превращается в первоклассную медиаструктуру мирового уровня, обладающую возможностями производства оригинальных аудио- и видео-программ.

- Китай – это огромная страна, которая непрерывно развивается, в то же время сталкиваясь со множеством проблем и вызовов. Какую роль играет Медиакорпорация Китая как ведущее государственное СМИ страны во внутреннем и в зарубежном информационном распространении о Китае?

- Мы поступаем таким образом: Медиакорпорация Китая как государственная радио- и телевещательная компания Китая представляет собой глас Компартии и правительства, поэтому мы прекрасно сознаем свою ответственность и важность. Только что я вам рассказал, что в ходе перехода к новым медиа медиа-влияние разных программ Медиакорпорации Китая непрерывно растут. Мы также осознали важность решения такого актуального вопроса – наряду с повышением влиятельности программ необходимо увеличивать степень доверия со стороны аудитории и позитивный имидж. Мы полагаем, что в информационном распространении нет мелочей, каждая наша программа и даже каждое слово наших ведущих должны быть правдивыми, прежде всего, мы должны отвечать фактам. Во-вторых, надо сосредоточить внимание на реальной ситуации в Китае, это поможет решению проблем, но нельзя обострять проблемы. Возьмем, к примеру, передачу Центрального телевидения "Актуальный разговор", в настоящее время мы восстановили одну ее функцию – мониторинг со стороны общественного мнения, поэтому при разработке этой телепрограммы все больше учитывается мнение общественности. Сейчас китайское общество находится на переходном этапе развития. Как вы уже сказали, Китай – огромная страна, в которой часто возникают социальные противоречия. В то же время программа "Актуальный разговор" выполняет свою функцию – ведет мониторинг, помогает пролить свет на некоторые проблемы и подвергнуть их критике. Наш надзор носит конструктивный характер, мы стремимся, чтобы власти на местах и партийные комитеты разрешили проблему. С радостью скажу, по каждой проблеме, которую мы обсуждали в телепередаче "Актуальный разговор", мы получили ответы от местных администраций, проблемы в основном получили оптимальное разрешение. Так, в одной программе мы сообщили о случае загрязнения окружающей среды в одной из провинций Центрального Китая, в результате, более на 20 работников администрации наложили взыскания. Местное правительство также приняло меры, чтобы в корне разрешить проблему, поэтому я считаю, что содействие разрешению проблем с привлечением общества – главная обязанность нашей Медиакорпорации Китая, мы должны работать, сходя из чаяний и нужд народа и Компартии. Потому что в Китае позиция КПК и народа - едина, партия и правительство оказывают помощь и поддержку в разрешения проблем и удовлетворении потребностей народа. В этом процессе отдельные чиновники не до конца выполняют свои задачи, идут по ложному пути, а в это время мы, проявляя свою контрольную функцию, не стремимся избежать или скрыть проблемы, а непосредственно решаем их, смотрим в лицо проблемам, вскрываем их. Об этой стороне плохо знают наши зарубежные коллеги, на самом деле в наших информационных сообщениях большая доля посвящена резонансным делам, волнующим общество.

- Экономический рост Китая замедлился, это беспокоит весь мир, потому что снижение экономического роста Китая приведет к замедлению роста глобальной экономики. Как вы это оцениваете? Китайские СМИ тоже сообщают об этом?

- Недавно я принял участие в Центральном совещании по экономической работе Китая, в ходе которого были подведены итоги экономической работы страны в этом году, определен план на следующий год. Наверное, вы тоже видели все новости на эту тему. По-моему, экономика Китая, как говорится, по-прежнему имеет "прекрасные ландшафты". По прогнозу, в этом году рост ВВП Китая составит около 6.1%, а США – 2,4%, Японии - 0,9%, БРИКС - 1%, ЕС – тоже 1%. Согласно анализу экономического развития ведущих мировых экономических субъектов, экономический прирост Китая в 6,1% в абсолютных величинах эквивалентен совокупному объему ВВП Польши или Швейцарии за год. Очевидно, что экономическое развитие Китая сохраняет свою ускоренную динамику. Так как мы оперируем огромными базовыми экономическими показателями, ожидается, что ВВП Китая в этом году достигнет 100 триллионов юаней, что равно около 10 тысячам долларов на душу населения. Дэн Сяопин ранее говорил, что Китай достигнет среднезажиточного уровня, когда ВВП на душу населения будет 800 долларов в год. А сегодня ВВП на душу населения - это 10 тысяч долларов в год, это имеет огромное значение для нашей страны с населением порядка 1,4 миллиарда человек.

- Давайте поговорим о вызовах со стороны США. В течение последних нескольких часов Соединенные Штаты и Китай достигли соглашения по первому этапу переговоров о тарифах, сделав очень важный шаг навстречу. Как вы думаете, это лишь экономические вызовы, или вызовы, которые повлияют на перспективы глобального управления? Как вы думаете, кто поведет мир в будущее?

- Это вопрос, который волнует весь мир. Я как человек медиа постоянно отслеживаю информацию. Китай и США достигли согласия по тексту торгово-экономического соглашения на первом этапе. Я заметил, что президент США Дональд Трамп также упомянул об этом на своем аккаунте в Твиттере. Думаю, что эти "два огромных слона" должны ужиться, а если они подерутся, то в лесу не будет покоя.

Председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал, что Китай исстари ценит мир, стремится к созданию сообщества единой судьбы и взаимовыгодному сотрудничеству. Исторически Китай никогда не нападал на других, не питал идей поживиться за чужой счет. Для формирования глобального сообщества единой судьбы необходимо совместно отвечать на общие вызовы, стоящие перед человечеством, - проблемы глобального изменения климата, международного экономического порядка, увеличения разрыва между богатыми и бедными слоями населения, сокращение бедности в наименее развитых регионах и др. Эти вызовы угрожают всему человечеству. Никто не останется в стороне, нельзя заботиться лишь о своей выгоде, думая, что я, мол, буду все контролировать, а вы не рассчитываете на сладкую жизнь. Когда происходят проблемы, мы должны все обсуждать вместе, чтобы потом действовать. Это наш неизменный подход.

Сейчас США и Китай достигли первого этапа договоренностей, это отрадно наблюдать. Однако фактически в текущем году впервые отмечен рост доли Китая в общемировом объеме глобального экспорта за последние четыре года, и на этот рост не оказался под ударом из-за китайско-американских торговых трений. Одна из главных причин заключается в том, что на долю Китая приходится лишь около 20 процентов американского экспорта. Речь в данном случае идет о других экономиках, включая новые экономические субъекты, которые постоянно расширяют торговые связи с Китаем. Наряду с этим, Китай имеет огромный внутренний рынок, обладающий огромным потребительским потенциалом. Председатель Си Цзиньпин назвал его "супермасштабным рынком внутреннего спроса".

Мне кажется, что бизнесменам не стоит обладать большими экономическими знаниями, им достаточно заниматься своим бизнесом, сам огромный рынок не отпустит выгодный бизнес. Речь идет о рынке 1,4 миллиарда человек, ежегодно спрос Китая только на зерновые составляет 200 миллионов тонн. К примеру, в этом году многие решили, что свиноводство наносит урон окружающей среде, плюс еще другие факторы, в итоге, - во многих регионах перестали разводить свиней. В результате за год дефицит свинины в Китае достиг 11 миллионов тонн, а общий объем экспорта свинины в мире - лишь 8 миллионов. Образовалась такая огромная ниша для бизнеса. Я заметил, что американские фермеры не могут продать ни свинину, ни сою, а ведь это то, что как раз нужно Китаю.

Недавно я бывал в командировке в Бразилии, в первом полугодии этого года был в Италии. Я заметил, что у наших стран большая взаимодополняемость в экономике, мы должны добиваться взаимопонимания в сотрудничестве, а не пытаться одолеть друг друга. В бизнесе так дела не делаются. Сейчас американская политическая и экономическая элита возвращается в рациональное русло, они уже хотят сесть за стол переговоров. В Китае полны уверенности в потенциале своего огромного рынка. В этом можно убедиться, приехав в Китай, простые не пребывают в панике, их не одолевает беспокойство. К примеру, цены на свинину у нас действительно выросли, достигнув максимума, они даже удвоились, однако сейчас они стали падать. В некоторых других странах мира волнения происходят даже тогда, когда на несколько центов растет цена за проезд в метро. Подобное происходило в нескольких регионах мира. А у нас в Китае ничего подобного не случалось, так как люди в Китае уверены в руководстве Компартии Китая. Они знают, что Компартия непременно преодолеет проблемы. Цены на свинину выросли, но люди в стране уверены в том, что Компартии удастся урегулировать вопрос, это не беда. И цены действительно упали. То же самое и с китайско-американскими торгово-экономическими переговорами. В Вашингтоне слишком завысили свою силу на Китай! А мы прекрасно осознаем, что, прежде всего, надо заниматься своими делами. Люди в Китае уверены в том, что под руководством председателя Си Цзиньпина мы способны уладить свои дела, для нас нет никаких проблем, мы непременно будем жить счастливо. Что же касается ситуации в этом году, то я уже тогда вам говорил, и оказался прав. Хотя официальные данные пока не вышли, но мне кажется, что в итогах развития проявится дальновидность партии и правительства. Так, мы успешно отреагировали на колебания глобальной экономики путем сокращения налогов и снижения сборов. Если я не ошибаюсь, общий объем снижения налогов и сборов для предприятий разного профиля по всей стране в этом году составил 2 триллиона 360 миллиардов юаней. Второй важный момент, это сокращение административного аппарата и передача полномочий нижестоящим инстанциям, что активизировало энтузиазм предприятий. Мы поощряли предпринимательскую деятельность граждан, в результате, в этом году в стране ежедневно открывалось около 20 тысяч новых компаний. Это потрясающий результат для всего мира. Как я уже упомянул, такие технологии, как форматы высокого разрешения 4K и 8K и формат связи 5G, получили массовое распространение не только в средствах массовой информации, они широко используются и в сфере промышленного интернета. В этом году в Китае добились больших успехов в инновационном развитии. Треть новых производственных мощностей приходится на сферу высоких технологий, а это и "умная медицина", и искусственный интеллект, и разработки микросхем. США прекращают постановки чипов, а мы уже их и сами делаем. На самом деле меня беспокоит то, что несколько лет спустя, когда американские компании вернутся на китайский рынок, для них уже не останется места: либо китайцы сами разработают эти чипы, либо же рынок будет занят европейской продукцией. На самом деле в мире мало таких правительств, которые просто так отдают рынок своих предприятий другим странам, поэтому я уверен в том, что президент Трамп умный человек, он видит эти перспективы и возможности. Безусловно, в ходе развития Китаю предстоит еще многому поучиться у США, однако это взаимно, а не только в одностороннем порядке. Только сотрудничество даст взаимный выигрыш и взаимную выгоду. Новый раунд китайско-американских торгово-экономических консультаций позволит большим людям этого мира понять, что такое взаимный выигрыш. Несмотря на то, что в китайско-американских отношениях есть колебания, я уверен в том, что связи будут развиваться в устойчивом ключе, они будут рассчитаны на долгосрочную перспективу. Я уверен, что общий знаменатель между Китаем и США будет разрастаться, если рационально настроенные американские предприниматели не утратят уверенность в огромном рынке с 1.4 миллиардом населения.

- Говоря о 5G, в мире есть тревоги и даже страхи, - не будет ли Китай, используя технологию 5G, контролировать весь мир, ведь именно из-за этого США начали "войну" с "Хуавэем"?

- Это на самом деле тревога, искусственно созданная самими американцами, они чувствуют, что их мировое господство находится под ударом. "Хуавэй" - это частное предприятие, все мы пользуемся сотовыми телефонами "Хуавэй". Но мы даже и не думали, что мобильники "Хуавэй" оснащены системой наблюдения за каждым отдельным человеком, как ошейник для панды. Ведь не в этом же дело! Я думаю, что это легенда, которую сочинили американцы, просто ложные слухи. До сих пор ни в одном комплектующем оборудовании компании "Хуавэй" в мире не было обнаружено каких-то "тайных лазеек", то есть так называемой системы китайских спецслужб. И как раз наоборот, есть данные, что компания Apple и американские интернет-компании, как раз и оснащены такими "потаенными лазейками". Поэтому глобальный контроль над миром американцев уже был под угрозой, а тут они столкнулись с вызовом со стороны китайской компании "Хуавэй", а потому использовали государственные рычаги для сдерживания китайского частного предприятия. Думаю, что американцы немного впали в паранойю.

- Давайте поговорим об итальянско-китайских отношениях. Италия проявляет большой интерес к инициативе "Один пояс и один путь", однако мы также замечаем, что существуют некоторое внешнее давление и препятствия, которые мешают итальянско-китайскому сотрудничеству. Как, по вашему мнению, Китай должен будет укреплять взаимодействие с Италией в перспективе в рамках инициативы "Один пояс и один путь"?

- Когда председатель КНР Си Цзиньпин был в Италии в марте этого года, я тоже был здесь. Лидеры двух стран присутствовали на церемонии подписания меморандума о взаимопонимании между Китаем и Италией о совместном содействии реализации инициативы "Один пояс и один путь". Народ Китая питает глубокую симпатию к Италии, в истории современного Китая итальянские миссионеры сыграли большую роль в содействии культурному общению между нашими странами. На берегу озера Сиху, которое находится в моём родном городе Ханчжоу в провинции Чжэцзян, стоит памятник Марко Поло. А когда я работал в провинции Гуандун, там я видел картину миссионера Маттео Риччи, она мне очень нравится. В ходе визита председателя Си Цзиньпина итальянское правительство приняло решение подписать документ о сотрудничестве с Китаем о совместной реализации инициативы "Один пояс и один путь". Судя по всему, мне кажется, что Китай и Италия имеют большую взаимодополняемость в разных сферах, тут можно привести в пример, креативный сектор Италии, итальянскую кухню, - я, кстати, считаю, что итальянская кухня, как и китайская, тоже очень вкусная и чрезвычайно популярная. Сегодня на завтрак у меня был тирамису, я вообще люблю сладкое. Помню, как однажды в Италии, мой итальянский друг пошутил, он сказал, что тирамису по-итальянски значит "я люблю тебя". Потом я узнал, что это не так, тирамису - значит "придать силу". Утреннее тирамису действительно дало мне заряд бодрости и силы, сейчас я прекрасно себя чувствую. А что касается торгово-экономического сотрудничества между нашими странами, я считаю, что стороны должны приложить еще больше усилий, чтобы раскрыть потенциал сотрудничества. Здесь я бы хотел взять в пример Германию — соседа Италии. Промышленные товары немецкого производства пользуются большой популярностью в Китае, на китайском рынке такие немецкие автомобильные бренды, как Audi, BMW – самые прибыльные. Кроме того, в последнее время я заметил, что на китайском рынке повсюду продается кофе, шоколад и даже алкоголь из Германии. Даже немецкий кофе и тот продается в Китае, честно говоря, меня это удивило. У меня есть ощущение, что немцы очень похожи на жителей нашего города Нинбо (пров. Чжэцзян), которые размеренно и спокойно зарабатывают большие деньги, прилагая большие усилия для успешного развития бизнеса, не участвуя в спорах об идеологических различиях. В связи с этим, я очень уважаю канцлера Германии Ангелу Меркель. Сегодня и молодые политики Италии тоже проявляют такой прагматичный подход. А китайцы тоже придерживаются принципа "больше делового подхода и практичности, поменьше пустой болтовни", я думаю, что именно такой подход очень важен для развития отношений Китая и Италии. Не надо обращать большого внимания на бессмысленные споры, а общими усилиями стремиться укрепить торгово-экономическое сотрудничество, сделать так, чтобы итальянские продукты преобладали на китайском рынке, а народы двух стран получили практическую пользу от этого. Народ Китая стремится к прекрасной жизни — в этом и состоит цель Коммунистической партии Китая. Пользуясь этой возможностью, мы надеемся, что Италия сможет активно продвигать свою высококачественную продукцию на китайском рынке. Разумеется, у нас тоже много товаров, которые стоит ввозить в Италию, перспективы сотрудничества двух стран - огромные. Я обеспокоен лишь тем, что хотя торгово-экономическое сотрудничество Китая и Италии взяло прекрасный старт, но потом по каким-то причинам плодотворных результатов взаимодействия окажется меньше, чем у других стран. Как говорится, "встал рано, да пришел поздно", вот тогда это будет обидно, но я уверен, что этого не произойдет.

- Значит, руководству Италии и других европейских стран не стоит опасаться Китая? Но сейчас некоторых руководителей европейских стран и Италии волнует, что Китай постепенно будет контролировать экономику некоторых стран Европы, экономическая мощь которых намного уступает Китаю. Как вы считаете, существует ли такая угроза?

- Люди в Китае даже не задумываются об этом, я считаю, что США или же некоторые отдельные фигуры в своих интересах или же исходя из опасения возможной угрозы своему статусу глобального гегемона, выдумывают всякую клевету. Я уже помянул, что китайцы лишены идеи агрессии и контроле за другими. Китайцы ратуют за мир, за совместное развитие, к примеру, раз я заработал, то хочу, чтобы и ты тоже заработал, эта идея заключена в концепции глобального сообщества единой судьбы председателя КНР Си Цзиньпина. Она коренится в недрах китайской традиционной культуры. Я уверен, что заниматься бизнесом с Китаем, вести сотрудничество с Китаем – это самый надежный вариант, осторожность надо проявлять как раз во время взаимодействия с такими странами, которые только и думают, как извести других, чтобы, создавая неприятности другим, проявить свой статус гегемона.

- И последний вопрос, что, по вашему мнению и по мнению китайского правительства, происходит сейчас в Сянгане? Объективно ли китайские и западные СМИ освещают ситуацию в этом районе?

- Мне очень жаль, что в новостях о Сянгане некоторые западные СМИ "перегибают палку", потворствуя одной из сторон. Например, они не показывают противоборство молодых людей с полицией и простыми людьми, а снимают только ответные действия полицейских, а потом говорят, что полиция избивает студентов. В Сянгане правовое общество, как же в этом случае полиция может специально заниматься избиением студентов!? Я не знаю, были ли в последнее время сообщения в западных СМИ о том, что одного пожилого сянганского дворника по фамилии Ло забили кирпичами пятеро местных молодчиков. Самому молодому из этих парней - лишь 15. Очевидно, что это бесчеловечные поступки, поправшие законы и дух гуманизма. Факт в том, что эти молодые люди уже совершили противоправные действия. Сегодня события в Сянгане постепенно сходят на нет. В этом процессе центральное правительство строго придерживается основного политического курса "одна страна — две системы".

Сянган – это всего малая пядь земли, все проблемы за считанные минуты может разрешить центральное правительство Китая. Но этого не происходит, что говорит о том, что мы со всей серьезностью соблюдаем принцип "одна страна – две системы" и "Основной закон КНР об Особом административном районе Сянган". Думаю, что это прекрасно видит весь мир. В то время мы с сожалением наблюдаем, что общественное недовольство некоторых молодых сянганцев в полной мере продемонстрировало крайний характер социального устройства капиталистической системы и разрыв между богатыми и бедными слоями населения. Богатые монополизировали многие сферы, что значительно ограничивает пространство для развития молодежи. Почему Шэньчжэнь, который находится по другую сторону Сянгана, прекрасно развивается, даже обгоняя Сянган по ВВП? Поэтому я считаю, что события в Сянгане – это учебник того, как не надо делать, мы должны извлечь уроки из этих событий. События в Сянгане позволили различным слоям общества континентального Китая еще лучше осознать, что надо дорожить нынешним общественным устройством, высоко ценить нынешние условия развития, упорно работать, заниматься экономикой, укрепляя уверенность в собственных силах. События в Сянгане – это плохо, но, говоря об общественности континентального Китая, сейчас еще более укрепились всеобщее единение и сплоченность.

Думаю, что мы должны и дальше поощрять и поддерживать правительство ОАР. Все слои общества Сянгана должны прилагать усилия для смягчения некоторых противоречий и разрешить застарелые проблемы, чтобы дать надежду молодым. Пусть проблема разрыва в доходах между богатыми и бедными слоями населения постепенно будет разрешена на научной, разумной и правовой основе, это касается, например, жилищных вопросов и других важных проблем, связанных с качеством жизни населения. Надо делать так, чтобы у простых людей появилась надежда на лучшую жизнь. В настоящее время центральное правительство Китая предлагает прекратить насилие и восстановить порядок. Уверен, что администрация ОАР во главе с Линь-Чжэн Юеэ и полиция смогут разрешить проблемы в соответствии с правовыми основами судебной системы.

Я думаю, что несколько месяцев беспорядков заставят жителей Сянгана спокойно подумать о том, что им делать - уничтожить все в Сянгане до основания или же постепенно и конструктивно приступить к разрешению проблем. В настоящее время администрация ОАР уделяет большое внимание некоторым проблемам и уже изучает пути их разрешения. В ходе этого очевидно непосредственное вмешательство некоторых американских политиков и деятелей, которые раздувают конфронтацию, стремятся, воспользовавшись моментом, нарушить порядок в Сянгане для сдерживания Китая и развития континентальных районов страны. Но какая вам от этого польза? И другим плохо, да и себе невыгодно.

Думаю, что в этом отражается "менталитет холодной войны". Физически уже в 21-м веке, а мозг все еще пребывает в 20-м, а то и в 19-м веке. "Менталитет холодной войны" по-прежнему глубоко укоренился среди некоторых людей на Западе и в Соединенных Штатах, что вызывает тревогу.