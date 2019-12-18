СК задержал еще четырех фигурантов по делу Арашуковых

"По уголовному делу задержаны четверо метрологов филиалов ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь", вносивших изменения в узлы учета приборов промышленных предприятий, представители которых передавали им наличные денежные средства за безучетно поставленный похищенный преступным сообществом природный газ", - сказала Петренко.

По ее словам, это инженер-метролог филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минераловодском районе Юрий Акулич, действовавший под руководством обвиняемого Гузера Хашукаева, инженер-метролог того же филиала Игорь Дубинин, действовавший под руководством обвиняемого Алана Кятова, Ренат Загиров и Сергей Шосткин, работавшие в филиале ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в городе Ставрополе и действовавшие под руководством обвиняемых Игоря Травинова и Руслана Агоева.