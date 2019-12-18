СК задержал еще четырех фигурантов по делу Арашуковых

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. По делу о хищении природного газа, поставляемого в Северо-Кавказский федеральный округ, задержаны еще четверо подозреваемых, сообщила журналистам официальный представитель следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.
Ранее по уголовному делу были задержаны экс-сенатор Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков, его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома". Все обвинения Арашуковы отвергают.
"По уголовному делу задержаны четверо метрологов филиалов ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь", вносивших изменения в узлы учета приборов промышленных предприятий, представители которых передавали им наличные денежные средства за безучетно поставленный похищенный преступным сообществом природный газ", - сказала Петренко.
По ее словам, это инженер-метролог филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минераловодском районе Юрий Акулич, действовавший под руководством обвиняемого Гузера Хашукаева, инженер-метролог того же филиала Игорь Дубинин, действовавший под руководством обвиняемого Алана Кятова, Ренат Загиров и Сергей Шосткин, работавшие в филиале ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в городе Ставрополе и действовавшие под руководством обвиняемых Игоря Травинова и Руслана Агоева.
Подозреваемые, по данным Петренко, доставлены в Москву. Акуличу судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении Дубинина, Загирова, Шосткина перед судом возбуждены аналогичные ходатайства об их аресте.