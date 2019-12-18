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МИД прокомментировал украинский закон об особом статусе Донбасса
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РИА Новости

МИД прокомментировал украинский закон об особом статусе Донбасса

11:57 18.12.2019 (обновлено: 12:11 18.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЖители Чернухино и ополченцы ЛНР
Жители Чернухино и ополченцы ЛНР
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Москва рассчитывает, что Киев ответственно подойдет к выполнению минских соглашений, не искажая договоренностей лидеров "нормандского формата" , а также констатирует, что в проекте конституционных поправок на Украине вопреки минским соглашениям нет ни слова об особом статусе Донбасса, говорится в комментарии МИД России в связи с законодательной активностью на Украине.
В ведомстве обратили внимание на "резко возросший поток законотворческих инициатив администрации Владимира Зеленского, которые были представлены в Верховную Раду сразу после "нормандского" саммита в Париже 9 декабря". "Уже 12 декабря украинские парламентарии продлили еще на один год закон об особом статусе Донбасса, а 13 декабря президент Украины внес в парламент Украины проект поправок в конституцию по децентрализации. На первый взгляд, все было сделано в духе минских соглашений и приурочено к заседанию контактной группы 18 декабря. Однако важны нюансы", - отметили в МИД.
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Так, продление закона об особом статусе Донбасса образца 2014 года хотя и является шагом в правильном направлении, но не может считаться выполнением комплекса мер 2015 года и решений "нормандских" саммитов, отметили в МИД РФ. Эти договоренности предписывают Киеву согласовать с Донецком и Луганском все правовые аспекты особого статуса для обеспечения его действия на постоянной основе, наряду с законом, это подразумевает принятие конституционных изменений и нормативных актов, указали в российском министерстве.
"Кроме того, многие положения упомянутого закона устарели. В нем, например, говорится о сроках выборов в Донбассе в 2014 году, которые давно миновали. Неактуальна ссылка на закон о государственной языковой политике, который уже не действует. Статья 10, добавленная в 2015 году, увязывает вступление в силу ключевых статей закона с началом полномочий новых органов власти после выборов, что противоречит "формуле Штайнмайера". Все это требует коррективов", - говорится в сообщении.
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Аналогичная ситуация с проектом конституционных поправок, указали в дипведомстве. "При их более глубоком изучении становится ясно, что речь идет не о децентрализации страны, а о реформе ее административно-территориального устройства. Расширения прав регионов не предусматривается. Зато ужесточается контроль центра. Префектам в регионах, которых назначает президент, дается право инициировать отмену местных законов, смещение руководства, проведение досрочных выборов. Вопреки минским соглашениям, нет ни слова об особом статусе Донбасса, который должен быть закреплен в конституции. Все эти вопросы также требуют прояснения", - подчеркнули в МИД.
"Рассчитываем, что украинские законодатели будут ответственно подходить к выполнению минского комплекса мер, избегая подмены понятий и искажения существа договоренностей лидеров стран "нормандского формата". Уверены, что это будет способствовать всеобъемлющему политическому урегулированию внутриукраинского конфликта в Донбассе", - заключили в МИД РФ.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМИД РФВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийВ мире
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