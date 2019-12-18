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ГД приняла закон о закупке не зарегистрированных в России лекарств
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РИА Новости

ГД приняла закон о закупке не зарегистрированных в России лекарств

11:40 18.12.2019 (обновлено: 13:56 18.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковФармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Госдума приняла законопроект, разрешающий правительству по решению врачебной комиссии закупать не зарегистрированные в России лекарства.
Как пояснил зампред комитета палаты по охране здоровья Леонид Огуль, с принятием закона больше не должны повторяться ситуации, когда на женщин, закупавших в интернете лекарства для своих больных детей, заводились уголовные дела.

"В случае надобности в Россию может быть разрешен ввоз незарегистрированных лекарств, содержащих наркотические или психотропные вещества, для оказания медпомощи конкретным пациентам по жизненным показаниям", — пояснил депутат.

Закон также уточняет понятие "взаимозаменяемые лекарственные препараты" и определяет, по какой формуле будут назначать цену по госзакупкам на такие лекарства.
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Как ранее пояснял журналистам глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, закон решит проблему понятийного аппарата в отношении новых препаратов.
"Будет создан обновляемый и доступный всем реестр взаимозаменяемых лекарств в интернете. Любой пользователь сможет зайти и прочесть всю интересующую его информацию. Федеральный государственный надзор получит полномочия проводить проверки в регионах на предмет соблюдения требований к формированию отпускных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты", — добавил Огуль.

Ситуация с незарегистрированными лекарствами

В августе СМИ сообщили о задержании в Москве женщины, которая за границей заказала "Фризиум" для своего ребенка. Общественность и правозащитники назвали ситуацию "абсурдной и бесчеловечной", свою обеспокоенность выразили в Кремле.
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Позднее прокуратура отменила возбуждение дела.
Премьер Дмитрий Медведев 5 сентября поручил выделить деньги на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами.
Он пояснил, что некоторые формы препаратов создаются только за рубежом, а производители не регистрируют их в России.
Также глава правительства поставил задачу наладить выпуск нужных препаратов в России до 2023 года.
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