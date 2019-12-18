ГД приняла закон о закупке не зарегистрированных в России лекарств

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Госдума приняла законопроект, разрешающий правительству по решению врачебной комиссии закупать не зарегистрированные в России лекарства.
Как пояснил зампред комитета палаты по охране здоровья Леонид Огуль, с принятием закона больше не должны повторяться ситуации, когда на женщин, закупавших в интернете лекарства для своих больных детей, заводились уголовные дела.
"В случае надобности в Россию может быть разрешен ввоз незарегистрированных лекарств, содержащих наркотические или психотропные вещества, для оказания медпомощи конкретным пациентам по жизненным показаниям", — пояснил депутат.
Закон также уточняет понятие "взаимозаменяемые лекарственные препараты" и определяет, по какой формуле будут назначать цену по госзакупкам на такие лекарства.
4 декабря, 08:00Специальный репортажКто спасет оставшихся без лекарств пациентов
Как ранее пояснял журналистам глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, закон решит проблему понятийного аппарата в отношении новых препаратов.
"Будет создан обновляемый и доступный всем реестр взаимозаменяемых лекарств в интернете. Любой пользователь сможет зайти и прочесть всю интересующую его информацию. Федеральный государственный надзор получит полномочия проводить проверки в регионах на предмет соблюдения требований к формированию отпускных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты", — добавил Огуль.
Ситуация с незарегистрированными лекарствами
В августе СМИ сообщили о задержании в Москве женщины, которая за границей заказала "Фризиум" для своего ребенка. Общественность и правозащитники назвали ситуацию "абсурдной и бесчеловечной", свою обеспокоенность выразили в Кремле.
В Федеральной таможенной службе сообщили, что открыто уголовное дело, женщина проходит по нему как свидетель.
Позднее прокуратура отменила возбуждение дела.
Премьер Дмитрий Медведев 5 сентября поручил выделить деньги на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами.
Он пояснил, что некоторые формы препаратов создаются только за рубежом, а производители не регистрируют их в России.
Также глава правительства поставил задачу наладить выпуск нужных препаратов в России до 2023 года.
21 октября, 08:00Как дети с эпилепсией ждут незарегистрированных лекарств