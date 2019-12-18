ГД приняла закон о закупке не зарегистрированных в России лекарств

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Госдума приняла законопроект, разрешающий правительству по решению врачебной комиссии закупать не зарегистрированные в России лекарства.

Как пояснил зампред комитета палаты по охране здоровья Леонид Огуль , с принятием закона больше не должны повторяться ситуации, когда на женщин, закупавших в интернете лекарства для своих больных детей, заводились уголовные дела.

"В случае надобности в Россию может быть разрешен ввоз незарегистрированных лекарств, содержащих наркотические или психотропные вещества, для оказания медпомощи конкретным пациентам по жизненным показаниям", — пояснил депутат.

Закон также уточняет понятие "взаимозаменяемые лекарственные препараты" и определяет, по какой формуле будут назначать цену по госзакупкам на такие лекарства.

Как ранее пояснял журналистам глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов , закон решит проблему понятийного аппарата в отношении новых препаратов.

"Будет создан обновляемый и доступный всем реестр взаимозаменяемых лекарств в интернете. Любой пользователь сможет зайти и прочесть всю интересующую его информацию. Федеральный государственный надзор получит полномочия проводить проверки в регионах на предмет соблюдения требований к формированию отпускных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты", — добавил Огуль.

Ситуация с незарегистрированными лекарствами

В августе СМИ сообщили о задержании в Москве женщины, которая за границей заказала "Фризиум" для своего ребенка. Общественность и правозащитники назвали ситуацию "абсурдной и бесчеловечной", свою обеспокоенность выразили в Кремле.

В Федеральной таможенной службе сообщили, что открыто уголовное дело, женщина проходит по нему как свидетель.

Позднее прокуратура отменила возбуждение дела.

Премьер Дмитрий Медведев 5 сентября поручил выделить деньги на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами.

Он пояснил, что некоторые формы препаратов создаются только за рубежом, а производители не регистрируют их в России.