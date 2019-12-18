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В Совфеде рассказали о законопроекте о гидах-переводчиках
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РИА Новости

В Совфеде рассказали о законопроекте о гидах-переводчиках

11:27 18.12.2019 (обновлено: 12:17 18.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТуристы в Александровском саду в Москве
Туристы в Александровском саду в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Принятие законопроекта о совершенствовании правового регулирования деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников будет способствовать созданию прозрачного и контролируемого рынка экскурсионных услуг, сформирует позитивный имидж России в мире и повысит безопасность туристов, заявил РИА Новости зампредседателя Комитета СФ по социальной политике Игорь Фомин.
Правительство РФ внесло на рассмотрение Думы законопроект о совершенствовании правового регулирования деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Согласно документу, специалисты данной сферы будут обязаны проходить раз в пять лет обязательную аттестацию органом государственной власти субъекта РФ в сфере туризма, на территории которого они собираются оказывать такие услуги.
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"Во многих европейских странах существуют строгие правила по работе экскурсоводов и гидов-переводчиков. Получить разрешение на работу можно только при условии прохождения обязательной аттестации, при этом процедура аттестации контролируется государственными органами власти и профессиональными ассоциациями", – пояснил собеседник агентства.
Он уточнил, что в рамках правительственного законопроекта будут разработаны правила оказания услуг экскурсовода и гида-переводчика на туристских маршрутах, услуг инструктора-проводника, а также определены виды туристских маршрутов, которые требуют сопровождения инструкторов-проводников, и категории их сложности.
"Полномочия по подготовке и аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников будут находиться у региональных органов власти в сфере туризма. Также региональные власти будут наделены правом вводить административную ответственность за нарушение правил их работы", – сказал законодатель.
По словам сенатора, внесение данного законопроекта профессиональное экспертное сообщество ожидало уже очень давно. Законопроект поддержан бизнесом и востребован регионами с высокой туристской активностью.
"Принятие данного законопроекта будет способствовать созданию прозрачного и контролируемого рынка экскурсионных услуг, а также формированию позитивного имиджа нашей страны на мировом рынке туруслуг, повысит безопасность туруслуг в сфере активного туризма", - заверил Фомин и уточнил, что конкретные механизмы реализации законопроекта могут дорабатываться между первым и вторым чтениями в Государственной Думе.
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