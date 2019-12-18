Число пострадавших на таджико-киргизской границе возросло до шести

БИШКЕК, 18 дек - РИА Новости. Число пострадавших в конфликте на границе Киргизии и Таджикистана возросло до 6 человек, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПС) Киргизии.
В среду погранслужба Киргизии сообщила, что на границе с Таджикистаном произошел конфликт с участием 200 человек, жители приграничных районов двух стран забросали друг друга камнями. После недолгого затишья конфликт возобновился. Ранее в Бишкеке сообщили о двух пострадавших, получивших огнестрельные ранения - военнослужащем внутренних войск Киргизии и депутате местного сельсовета.
"Кроме того, различные травмы получили 4 человека, среди которых 3 военнослужащих внутренних войск МВД Киргизии и 1 гражданин республики. Всем им оказана медицинская помощь", - заявили в погранведомстве.
По данным ГПС, приостановленные из-за эскалации конфликта переговоры между официальными представителями двух стран возобновились.
"С целью стабилизации обстановки на киргизско-таджикском участке государственной границы в Баткенскую область вылетели начальник Главного штаба – первый заместитель председателя Государственной пограничной службы полковник Абдикарим Алимбаев и первый заместитель министра Внутренних дел генерал-майор милиции Суйунбек Омурзаков", - подчеркнули в ведомстве.
Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.
Последний серьезный инцидент с применением оружия на границе произошел в середине сентября из-за строительных работ на неописанном участке. Погиб киргизский пограничник, более десяти человек с обеих сторон получили ранения. Госпогранслужба Киргизии утверждает, что таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв киргизский пограничный пост "Максат", а затем временный погранпост "Сай" в Лейлекском районе Баткенской области. В Таджикистане, в свою очередь, обвинили киргизскую сторону в провокационных действиях и том, что она якобы открыла огонь в направлении невооруженных граждан кишлака Бахор, "в результате чего несколько граждан Таджикистана получили огнестрельные ранения".