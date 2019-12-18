Число пострадавших на таджико-киргизской границе возросло до шести

БИШКЕК, 18 дек - РИА Новости. Число пострадавших в конфликте на границе Число пострадавших в конфликте на границе Киргизии Таджикистана возросло до 6 человек, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПС) Киргизии.

В среду погранслужба Киргизии сообщила, что на границе с Таджикистаном произошел конфликт с участием 200 человек, жители приграничных районов двух стран забросали друг друга камнями. После недолгого затишья конфликт возобновился. Ранее в Бишкеке сообщили о двух пострадавших, получивших огнестрельные ранения - военнослужащем внутренних войск Киргизии и депутате местного сельсовета.

"Кроме того, различные травмы получили 4 человека, среди которых 3 военнослужащих внутренних войск МВД Киргизии и 1 гражданин республики. Всем им оказана медицинская помощь", - заявили в погранведомстве.

По данным ГПС, приостановленные из-за эскалации конфликта переговоры между официальными представителями двух стран возобновились.

"С целью стабилизации обстановки на киргизско-таджикском участке государственной границы в Баткенскую область вылетели начальник Главного штаба – первый заместитель председателя Государственной пограничной службы полковник Абдикарим Алимбаев и первый заместитель министра Внутренних дел генерал-майор милиции Суйунбек Омурзаков", - подчеркнули в ведомстве.

Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.