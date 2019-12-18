Twitter разблокировал официальный аккаунт Россотрудничества

"Twitter сегодня прислал стандартное письмо, что доступ восстановлен. Никаких объяснений блокировки аккаунта не предоставлено. Стала снова доступна возможность делать посты. <...> Пост о Дне Конституции не вернули. Мы сейчас попытаемся его еще раз запостить", — рассказал собеседник агентства.

На прошлой неделе соцсеть закрыла доступ к официальному аккаунту Россотрудничества из-за публикации о Дне Конституции. Саму запись удалили. После этого в профиле появилась информация об отсутствии подписчиков и подписок. Кроме того, нельзя было размещать новые публикации.