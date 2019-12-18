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2019-12-18T13:05+0300
https://ria.ru/20191218/1562520186.html
Twitter разблокировал официальный аккаунт Россотрудничества
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РИА Новости

Twitter разблокировал официальный аккаунт Россотрудничества

11:21 18.12.2019 (обновлено: 13:05 18.12.2019)
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© REUTERS / Mike Blake/File PhotoЛоготип Twitter
Логотип Twitter
© REUTERS / Mike Blake/File Photo
Логотип Twitter. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Twitter восстановил аккаунт Россотрудничества, сообщили РИА Новости в пресс-службе федерального агентства.

"Twitter сегодня прислал стандартное письмо, что доступ восстановлен. Никаких объяснений блокировки аккаунта не предоставлено. Стала снова доступна возможность делать посты. <...> Пост о Дне Конституции не вернули. Мы сейчас попытаемся его еще раз запостить", — рассказал собеседник агентства.

Согласно информации в твиттере Роскомнадзора, аккаунт Россотрудничества разблокировали после обращения ведомства.
На прошлой неделе соцсеть закрыла доступ к официальному аккаунту Россотрудничества из-за публикации о Дне Конституции. Саму запись удалили. После этого в профиле появилась информация об отсутствии подписчиков и подписок. Кроме того, нельзя было размещать новые публикации.
Социальная сеть Twitter
16 декабря, 13:20
Роскомнадзор обратился к Twitter из-за блокировки российских аккаунтов
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РоссотрудничествоРоссияTwitterМедиа - ОбществоВ мире
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