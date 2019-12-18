Появились отзывы первых зрителей "Звездных Войн" в России

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Первые российские зрители посмотрели заключительную часть саги "Звездные Войны: Скайуокер. Восход", премьера которой состоялась в столичном кинотеатре "Октябрь" во вторник, передает корреспондент РИА Новости.

Финальные титры картины зрители встретили продолжительными аплодисментами, а после обсуждали картину с журналистами и в социальных сетях.

"Это волшебная, сказочная и очень красивая вселенная, поэтому зрителям очень нравится мир, который был создан", — рассказал журналистам писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.

"Лучшая часть третьей трилогии, максимальный финал всего, пик эмоций, величие и вечная память героям. Осталось теперь Marvel закрыть", — написал кинокритик Егор Беликов.

"Хоть это и последний эпизод, вопросов осталось много", — написал в инстаграме @alexmaniwe.

"Этот эпизод лучший не за свою исключительность, а скорее за преумножение исключительных качеств франшизы в целом", — прокомментировал @edw3st в Твиттере.

Показ прошел в двух самых больших залах кинотеатра: гостей вечера встречали штурмовики, джедаи со световыми мечами и главные герои саги — актеры, переодетые в Люка Скайуокера и принцессу Лею.

Премьеру посетили многие знаменитости, в том числе Ирина Горбачева, Ирина Безрукова, Влад Соколовский и другие.