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2019-12-18T11:47+0300
https://ria.ru/20191218/1562519698.html
Появились отзывы первых зрителей "Звездных Войн" в России
https://cdn25.img.ria.ru/images/156252/09/1562520997_0:221:2047:1372_1036x0_80_0_0_b660a8c42396cf9d4901ea9fea34855b.jpg
РИА Новости

Появились отзывы первых зрителей "Звездных Войн" в России

11:30 18.12.2019 (обновлено: 11:47 18.12.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремьера фильма "Звёздные Войны: Скайуокер. Восход"
Премьера фильма Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Первые российские зрители посмотрели заключительную часть саги "Звездные Войны: Скайуокер. Восход", премьера которой состоялась в столичном кинотеатре "Октябрь" во вторник, передает корреспондент РИА Новости.
Финальные титры картины зрители встретили продолжительными аплодисментами, а после обсуждали картину с журналистами и в социальных сетях.
"Это волшебная, сказочная и очень красивая вселенная, поэтому зрителям очень нравится мир, который был создан", — рассказал журналистам писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.
"Лучшая часть третьей трилогии, максимальный финал всего, пик эмоций, величие и вечная память героям. Осталось теперь Marvel закрыть", — написал кинокритик Егор Беликов.
"Хоть это и последний эпизод, вопросов осталось много", — написал в инстаграме @alexmaniwe.
"Этот эпизод лучший не за свою исключительность, а скорее за преумножение исключительных качеств франшизы в целом", — прокомментировал @edw3st в Твиттере.
Показ прошел в двух самых больших залах кинотеатра: гостей вечера встречали штурмовики, джедаи со световыми мечами и главные герои саги — актеры, переодетые в Люка Скайуокера и принцессу Лею.
Премьеру посетили многие знаменитости, в том числе Ирина Горбачева, Ирина Безрукова, Влад Соколовский и другие.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Ирина Горбачёва

Премьера фильма Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
1 из 5

Актриса Ирина Горбачёва

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Певец Влад Соколовский

Премьера фильма Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
2 из 5

Певец Влад Соколовский

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Писатель Сергей Лукьяненко

Премьера фильма Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
3 из 5

Писатель Сергей Лукьяненко

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Певец Роман Архипов

Премьера фильма Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
4 из 5

Певец Роман Архипов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Ксения Суркова

Премьера фильма Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
5 из 5

Актриса Ксения Суркова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 5

Актриса Ирина Горбачёва

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 5

Певец Влад Соколовский

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 5

Писатель Сергей Лукьяненко

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
4 из 5

Певец Роман Архипов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
5 из 5

Актриса Ксения Суркова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Выход девятого эпизода саги "Звездные войны: Скайуокер. Восход" в российский прокат запланирован на 19 декабря.
Постер фильма Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
17 декабря, 11:59Культура
В Сети появились отзывы первых зрителей "Звездных войн"
6110017
КультураКино и сериалыНовости культурыИрина ГорбачеваСергей ЛукьяненкоИрина БезруковаРоссия
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