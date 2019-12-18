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СК разбирается в инциденте со смертью пенсионера в подъезде в Хакасии
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РИА Новости

СК разбирается в инциденте со смертью пенсионера в подъезде в Хакасии

10:56 18.12.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 18 дек - РИА Новости. Следователи Хакасии проверяют обстоятельства смерти пенсионера в подъезде, из-за которой прокуратура внесла представление главе республики Валентину Коновалову, сообщает ГСУСК Хакасии и Красноярского края.
Ранее прокуратура сообщила, что внесла представление Коновалову об устранении нарушений законодательства после смерти в подъезде пенсионера, не дождавшегося социального жилья.
О бездействии органов социальной службы Абакана, в результате которого 73-летний пенсионер умер в подъезде многоквартирного дома, рассказали в телесюжете "Вести-Хакасия". В прокуратуре сообщили, что лишившийся крова пожилой мужчина почти два месяца проживал на лестнице в подъезде. Работники "Управления социальной поддержки населения Абакана" более 45 дней оказывали ему помощь в восстановлении утраченного паспорта и оформлении медицинского заключения. Не дождавшись гарантированной государством помощи, пенсионер скончался.
По данным СК региона, установлено, что ранее мужчина проживал в одной из квартир этого подъезда вместе со своей сожительницей, однако после ее смерти родственники женщины попросили пенсионера покинуть квартиру в апреле 2019 года. Через несколько месяцев в августе 2019 года мужчина вернулся и стал проживать на площадке подъезда.
"После обращения жителей дома пенсионеру была оказана помощь в сборе пакета документов, однако своевременно мужчине временное жилье не было предоставлено по причине необходимости соблюдения порядка, установленного действующим законодательством, для помещения граждан в социальные учреждения. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть мужчины наступила в результате острой легочно-сердечной недостаточности... Проводится проверка по факту смерти пенсионера", - говорится в сообщении.
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