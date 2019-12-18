СК разбирается в инциденте со смертью пенсионера в подъезде в Хакасии

По данным СК региона, установлено, что ранее мужчина проживал в одной из квартир этого подъезда вместе со своей сожительницей, однако после ее смерти родственники женщины попросили пенсионера покинуть квартиру в апреле 2019 года. Через несколько месяцев в августе 2019 года мужчина вернулся и стал проживать на площадке подъезда.